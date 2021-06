Alles is al gezegd en geschreven over de grote favorieten van het EK, maar wat denkt de redactie van Sport/Voetbalmagazine? Onze journalisten vertellen wie zich tot Europees kampioen kroont en welke speler het toernooi zal domineren.

'Lukaku zal zich bewijzen tegen de toplanden'

'Lukaku zal zich bewijzen tegen de toplanden'Alain Eliasy mag de spits afbijten in onze rondvraag. Hij denkt niet verrassend dat Frankrijk de Coupe Henri Delaunay mee naar Parijs zal nemen. 'Frankrijk staat voor mij helemaal bovenaan de hitlijst. Met Lloris hebben ze een meer dan degelijke doelman, verdedigend staat het goed en ze hebben met Benzema, Mbappé, Griezmann, Giroud de beste aanvalslinie van het tornooi. Deschamps heeft op het vorige WK bewezen dat hij zijn ploeg perfect kan instellen naargelang de kwaliteiten en gebreken van de tegenstander.En de beste speler van het toernooi? 'Romelu Lukaku. Hij zal willen bewijzen dat hij op een groot tornooi ook tegen de toplanden kan scoren.''Engeland is veelzijdiger dan vroeger'Hoodredacteur Jacques Sys gaat wat in tegen de stroom. 'Hoewel Frankrijk met zijn aanvallend geweld de favoriet is, tip ik op Engeland. Ze hebben het thuisvoordeel, want als alles meezit, spelen ze zes van de zeven wedstrijden in Londen, op Wembley. Dat is weliswaar maar voor een kwart gevuld, maar dat zijn toch nog altijd 22.500 toeschouwers. Maar vooral: ze hebben een jeugdig en zeer veelzijdig elftal met meer creativiteit dan vroeger toen ze vooral het vooral van eens stabiele organisatie moesten hebben. Nu wordt er beter en verzorgder gevoetbald, met een talent als Phil Foden en de nog altijd onverwoestbare Harry Kane.Maar als het om het speler van het toernooi gaat, dan schaart Sys zich ook bij Eliasy. 'Het wordt Romelu Lukaku, hetgeen zou betekenen dat de Rode Duivels ver komen. Lukaku steekt in de vorm van zijn leven en hij is bij Inter in vrijwel alle onderdelen gegroeid. Zeker op technisch vlak en in zijn rol als een van de leiders die anderen op sleeptouw neemt. Lukaku is niet alleen moeilijk van de bal te zetten, maar ook niet af te stoppen als hij op snelheid op doel afstormt. En nu hij weet dat hij bij Inter blijft, begint hij met een vrij hoofd aan het EK. En met de brandende ambitie om de laatste critici de mond te snoeren.''Mijn hart zegt België'Steve Van Herpe twijfelt over zijn winnaar, maar kiest toch voor de Belgen. 'Mijn hoofd zegt Frankrijk, Engeland of Portugal, maar mijn hart zegt België. De Rode Duivels moeten het misschien zonder Axel Witsel en Eden Hazard doen, maar de 'tweede garnituur' is ook wereldklasse. Yannick Carrasco was beslissend in de titel van Atlético en met Jeremy Doku zit er ook onversneden talent in de wachtkamer. Ze kunnen het nu laten zien. Een middenveld met Leander Dendoncker, Youri Tielemans en Kevin De Bruyne is toch ook niet iets om je voor te schamen? En mochten de 'oudjes' in de verdediging gepasseerd worden, is er nog altijd El Muro.'Zijn speler van het toernooi is geen Romelu Lukaku, maar ook wederom een Rode Duivel. 'Hier Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne vermelden, is een open deur intrappen. Daarom zeg ik: Jeremy Doku. Met zijn snelheid, zijn bewegingen en zijn toegenomen efficiëntie zou de 19-jarige ex-Anderlechtspeler weleens kunnen uitgroeien tot een bepalende figuur bij de Duivels.''Portugal is te sterk en te compleet''Zal Frankrijk het 2002-syndroom herbeleven, toen het naar het WK ging als absolute topfavoriet en eruit lag in de poulefase? Neen', begint Aurélie Herman haar betoog. 'Maar zal het revanche nemen op Portugal voor de verloren finale van 2016? Ook niet! Want het zijn de Portugezen die volgens mij de meeste kans maken op eindwinst. Te sterk en te compleet. Met de jeugd van João Félix, de ervaring van Pepe, de winnaarsmentaliteit van Cristiano Ronaldo, de kracht van Rúben Dias, het doorzettingsvermogen van João Cancelo, het telescopisch zicht van Bernardo Silva en de passes van Bruno Fernandes, zie ik niemand sterker in dan dit Portugal. Frankrijk zal volgens haar het EK niet winnen, maar de beste speler komt wel van Les Bleus. 'Ik verwacht erg veel van Karim Benzema die terug in de gratie is gevallen na een kolossale twist met de bondscoach. Er wordt zelfs al gehoopt in Frankrijk dat hij in de finale in de 92ste minuut de winnende treffer maakt tegen Portugal een remake van de vorige finale. Netflix zou het zelfs niet kunnen verzinnen, zo'n scenario.''Frankrijk wint nooit als absolute favoriet'Ook Guillaume Gautier volgt de mening van Herman. 'Portugal gaat het winnen, omdat Frankrijk nooit wint als het als absolute topfavoriet aan een toernooi begint. Maar vooral omdat vijf jaar na de Europese titel Pepe en Cristiano Ronaldo nog beter omringd zijn dan toen. Met Rúben Dias vanachter, Bruno Fernandes op het middenveld en Diogo Jota en João Félix voorin: het arsenaal van bondscoach Fernando Santos is indrukwekkend. Bovendien weten de Portugezen als geen ander te verdedigen en hebben ze ook nog eens enkele spelers die het verschil kunnen maken met een klasseflits. Het recept van een toekomstige kampioen.''België wordt Europees kampioen op ervaring'Gert Segers, tot slot, heeft het meeste vertrouwen in het eigen België. 'De Rode Duivels mogen dan wel Eden Hazard, Axel Witsel en tijdens de groepsfase ook Kevin De Bruyne missen, dan nog is het niet normaal welke spelers we kunnen afvaardigen. Thibaut Courtois is de beste keeper ter wereld, de verdediging mag dan wel oud zijn, de klasse is er nog steeds, op het middenveld heerst een toptalent met Youri Tielemans en voorin hebben we met Carrasco, Doku en vooral Lukaku ook nog absolute toppers (in wording) zitten. En als dat niet de doorslag geeft, dan zal de ervaring van deze ploeg de titel wel binnenhalen.'En wat met zijn speler van het toernooi? 'Er zijn zoveel toppers op dit EK: Lukaku, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Benzema, Griezmann, Kane, ... Maar waar iedereen wat overheen lijkt te kijken - je kan het ze ook niet kwalijk nemen - is die kleine verdedigende middenvelder van de Fransen. N'Golo Kanté is op dit moment de beste middenvelder ter wereld. Hoeveel ballen die recupereert op een wedstrijd en meteen ook de basis legt voor de aanval... Het is ongelooflijk. Waarom heb je een verdediging nodig als je hem hebt?'