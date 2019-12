Het sportmoment van Steve Van Herpe: de pass van Lionel Messi tegen Getafe.

Je hebt doelmannen die een gemaakte goal in extremis kunnen verijdelen, je hebt verdedigers met uitschuifbare tackelbenen, je hebt middenvelders met drie longen, je hebt spitsen met een doelpuntenneus,... maar zij zijn allemaal ondergeschikt aan die ene categorie: de speler met vista.

Dat is de man die als het ware boven het veld uitstijgt en vanuit een vogelperspectief het veld overschouwt. Hij ziet wat was en wat zal komen. Voor de liefhebbers van Game of Thrones: een soort Bran Stark, een three eyed raven. Zulke spelers zijn de échte koningen van het hedendaagse voetbal. Jan Boskamp zou zeggen: die jongens zien het spelletje.

De man die dat het meest belichaamt, is onze landgenoot Kevin De Bruyne. Ongelooflijk hoe die soms een hele verdediging kan ontmantelen met één afgemeten pass. Daar kan geen tactisch plannetje of dubbele dekking tegenop.

Zo'n pass zagen we in het afgelopen jaar tot onze eigen verbazing óók van Lionel Messi. Hij kan dus niet alleen dribbelen, vrijschoppen nemen en goals maken vanuit alle mogelijke hoeken, ook dát blijkt in zijn arsenaal te zitten.

De pass leidde niet eens tot een doelpunt, maar getuigde wel van een bijna goddelijk inzicht, alsof Johan Cruijff vanuit de hemel een streep op het veld trok: zó moet die bal rollen, Leo. De bestemmeling was, hoe kan het ook anders, zijn maatje Luis Suárez. De tegenstanders die voor schut gezet werden, droegen het shirt van Getafe. De datum: 7 januari 2019. De beelden vindt u hier (klik door naar YouTube)