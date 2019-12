Het sportmoment van Frédéric Vanheule: Divock Origi die op het einde van het seizoen van goudwaarde bleek voor Jürgen Klopp en zijn Liverpool.

Niet enkel in de finale van de Champions League speelde Divock Origi een rol als supersub, maar ook al enkele malen in de Premier League. De 24-jarige Rode Duivel deed wat de veeleisende Duitse manager van hem verwacht: scoren en een wedstrijd in een beslissende plooi leggen.

Origi is altijd koelbloedig voor doel, hij valt moeilijk uit zijn evenwicht te halen. Nochtans blijft zijn status die van wisselstuk voor het gouden trio Mané-Firmino-Salah. Onversneden klasse dus.

Dat er in juli een contractverlenging volgde tot 2024 voor de 28-voudige Belgisch international was dan ook geen verrassing.

Begin mei had Origi er met zijn eerste treffer op het kampioenenbal in de halve finales voor gezorgd dat de Reds vanuit een verloren gewaande uitgangspositie (3-0) alsnog Barça uitschakelden met 4-0.

In de finale tegen Tottenham (2-0) diende hij met zijn tweede goal de genadeslag toe aan Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

Maar het meeste plezier beleefde Origi naar eigen zeggen aan zijn twee doelpunten in de Merseysidederby tegen Everton (5-2) begin december, waarmee een nieuw clubrecord werd gevestigd (32 opeenvolgende duels zonder nederlaag).

Natuurlijk mogen we ook zijn twee beauty's bij de spectaculaire 5-5 in de Carabao Cupontmoeting (Ligabeker) tegen Arsenal niet vergeten, want in de 94e minuut zorgde hij voor verlengingen. En bij de penaltyreeks (5-4) nam onze landgenoot met Keniaanse roots zijn verantwoordelijkheid door de vierde elfmeter feilloos binnen te trappen. Het is duidelijk dat Origi leeft van en voor de grote momenten...