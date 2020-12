Het sportmoment van Aurélie Herman: de wedstrijd België-Zwitserland van 1 december in Leuven.

Oké, je kan zeggen dat de kwalificatie geen verrassing was. Met Zwitserland als enige échte tegenstander in de poule, stond er niet veel tussen de Red Flames en het EK. Maar er is ook de manier waarop.

Begin deze maand deden de speelsters van Ives Serneels immers méér dan hun EK-ticket pakken. Die avond reageerden de Red Flames met veel maturiteit op een moeilijk eerste kwartier, scoorden ze vier keer en kregen ze er geen enkel binnen. Bovendien voetbalden ze dominant en slikten ze de ontgoochelende match van in Zwitserland door.

'Het was hun beste prestatie ooit', wist ex-speelster Cécile De Gernier een dag later op de Franstalige zender LN24.

De prestatie laat het beste vermoeden voor een ploeg die nog aan het groeien is en die klaar lijkt om grootse dingen te verwezenlijken. 'We kunnen ons niet gewoon tevreden stellen met de kwalificatie voor het EK', zei Tine De Caigny voor de bewuste match.

Op naar een kwartfinale op het EK? Antwoord in 2022. Intussen kunnen we nog even genieten van de topprestatie op 1 december in Leuven...

