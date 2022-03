In de terugwedstrijd van de 1/8 finale van de Champions League moet Liverpool een 2-0-voorsprong tegen Inter verdedigen. Bij de thuisploeg wordt het uitkijken naar wie trainer Jürgen Klopp in de spits zal posteren en blijven er vragen rijzen over de toekomst van de levensgevaarlijke tridente.

De gouden drietand Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino behoort stilaan tot het verleden. Die laatste moet dit seizoen zo goed als altijd vrede nemen met een plaatsje op de bank. Sinds de komst van Portugees Diogo Jota in januari 2020, verdween Firmino steeds meer naar de achtergrond. Daarmee gepaard waren de statistieken van 30-jarige spits de afgelopen seizoenen niet overtuigend. Ook dit seizoen scoorde de Braziliaan 'nog maar' 8 keer, terwijl Jota de netten al 14 keer deed trillen. Firmino scoorde wel de belangrijke 0-1 in de heenwedstrijd in San Siro, nadat hij zijn concurrent aan de rust was komen vervangen.

...

De gouden drietand Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino behoort stilaan tot het verleden. Die laatste moet dit seizoen zo goed als altijd vrede nemen met een plaatsje op de bank. Sinds de komst van Portugees Diogo Jota in januari 2020, verdween Firmino steeds meer naar de achtergrond. Daarmee gepaard waren de statistieken van 30-jarige spits de afgelopen seizoenen niet overtuigend. Ook dit seizoen scoorde de Braziliaan 'nog maar' 8 keer, terwijl Jota de netten al 14 keer deed trillen. Firmino scoorde wel de belangrijke 0-1 in de heenwedstrijd in San Siro, nadat hij zijn concurrent aan de rust was komen vervangen. Afgelopen winter haalde Liverpool nog een versterking voor de aanvalslinie. De Colombiaan Luis Diaz kwam over van FC Porto en imponeerde onmiddellijk. De snelle winger krijgt dan ook veel vertrouwen én speelminuten van Jürgen Klopp. Onder meer in de finale van de League Cup, die Liverpool na penalties won van Chelsea, stond hij aan de aftrap.Aflopende contractenMaar hoe ziet de toekomst eruit van het vertrouwde drietal voorin? In juni van 2023 lopen de contracten van spitsentrio Mané, Firmino én Salah namelijk op hun einde. Die laatste is al even in gesprek met de club over een nieuwe overeenkomst, maar de twee partijen zijn vooralsnog niet tot een akkoord gekomen. De Egyptenaar wil graag blijven maar zou uit zijn op een fikse loonsverhoging, iets wat Liverpooleigenaar Fenway Sports Group minder graag ziet gebeuren. Het is bekend dat de Amerikanen niet happig zijn om oudere spelers een lang en goedbetaald contract aan te bieden. In juni wordt Salah ook al 30. Coach Jürgen Klopp wil zijn Afrikaanse prins heel graag bij zich houden en vindt dat er niet te veel gekeken moet worden naar leeftijd. 'Lewandowski is 33, Messi is 34 en Ronaldo is 37. Als je het geluk hebt dat je met weinig blessures te maken hebt gekregen in je carrière, dan kan je lang doorgaan. Het is niet dat spelers pieken als ze midden in de twintig zijn. Dertigers hebben een groot voordeel: hun ervaring. Ze kunnen de lessen gebruiken die ze in hun lange carrière geleerd hebben', zei hij tegenover Engelse media. Spitsbroeder Mané zou dan weer niet weigerachtig staan tegenover een vertrek deze zomer. Vooral een avontuur in Spanje zou de Senegalees wel zien zitten. Zo liet hij al verstaan te willen vertrekken als FC Barcelona of Real Madrid interesse zouden tonen. Ook Firmino wordt al een hele tijd gelinkt aan FC Barcelona, en na zeven seizoenen bij The Reds is een vertrek zeker niet uitgesloten.Minamino en Origi?Ondertussen wordt Rode Duivel Divock Origi nog maar weinig betrokken in de plannen van Jürgen Klopp. De Belg staat voor altijd in de geschiedenisboeken van de club na die knotsgekke Champions Leaguewedstrijd tegen FC Barcelona en zijn doelpunt in de finale tegen Tottenham. Maar de publiekslieveling kwam de afgelopen twee seizoenen amper nog aan spelen toe. En toen hij eind vorig jaar eindelijk terug naar zijn beste vorm toegroeide, viel hij uit met een blessure. Tijdens de afgelopen transferperiode wou Newcastle hem graag binnenhalen, maar Origi blijft nog zeker tot het einde van het seizoen in Liverpool voetballen. En dan is er ook nog Takumi Minamino, die in januari 2020 Salzburg verliet voor de zesvoudige Champions League winnaar. De Japanse aanvaller werd vorig seizoen uitgeleend aan Southampton, maar kon ook na zijn terugkeer naar Liverpool nog geen vaste stek in het elftal veroveren. Het wordt dus afwachten wie tegen Inter naast certitudes Salah en Mané in de spits zal verschijnen. Firmino zien we hoogstwaarschijnlijk niet in het basiselftal terug, want hij is nog twijfelachtig met een liesblessure. Het lijkt er dus op dat Klopp zal moeten kiezen tussen Diaz en Jota.