Er heerst momenteel erg veel chaos rond de Afrika Cup, het Afrikaans kampioenschap dat normaal gezien moet beginnen op 9 januari. Zo wordt er gevreesd voor de oprukkende omikronvariant en dreigen Europese clubs om hun spelers niet af te staan voor het landentoernooi.

De organisatoren van de Afrika Cup van 2022 werken 'de klok rond' om ervoor te zorgen dat het toernooi kan doorgaan, nu de omikronvariant van het coronavirus snel circuleert. Het toernooi zou oorspronkelijk in 2021 worden gespeeld, maar werd als gevolg van de pandemie uitgesteld naar begin 2022.

Veron Mosengo-Omba, de secretaris-generaal van de Afrikaanse voetbalbond (CAF), heeft dinsdag een ontmoeting gehad met officials van het gastland Kameroen om de problemen te bespreken in de aanloop naar de geplande start van het toernooi op 9 januari. De CAF verklaarde in een mededeling dat 'de vergadering tussen de CAF en het Ministerie van Volksgezondheid van Kameroen een aantal details in verband met de competitie heeft uitgeklaard'. De Afrikaanse voetbalbond en de Kameroense regering hebben ook een overeenstemming bereikt over de aanpak van de competitie in januari, zo klinkt het. Van een mogelijk uitstel is voorlopig geen sprake.

'De bijeenkomsten waren belangrijk om inzicht te krijgen in de stand van zaken rond de voorbereidingen in Kameroen', liet Mosengo-Omba optekenen. 'Er wordt veel werk verzet. We moeten op dezelfde wijze doorgaan en mogen niet rusten. We moeten de klok rond werken. Iedereen moet zich inzetten. We willen een geweldige Afrika Cup zien hier in Kameroen in januari volgend jaar.'

Europese clubs doen moeilijk

Het toernooi zou dan wel coronaproof kunnen doorgaan volgens de organisatoren, maar de European Club Association (ECA) dreigt ermee geen internationals vrij te geven. De organisatie is niet helemaal overtuigd van de veiligheid van het kampioenschap, omdat het nog geen protocol heeft gezien.

'Voor zover ons bekend is heeft de Afrikaanse voetbalbond (CAF) nog geen voor het toernooi aangepast medisch en operationeel protocol openbaar gemaakt', klinkt het in de mededeling. 'Bij gebrek hieraan zijn de clubs voorlopig niet in staat om hun spelers voor het toernooi te kunnen vrijgeven.'

Naast het ontbrekende gezondheidsprotocol voor het toernooi wijst de ECA vooral op het risico van een langere afwezigheid voor internationals dan de geplande internationale vrijstellingsperiode, als gevolg van 'quarantaines en reisbeperkingen' door het coronavirus.

Volgens de versoepelde regels voor het vrijgeven van internationals, die de wereldvoetbalbond FIFA sinds augustus 2020 herhaaldelijk heeft bevestigd, mogen clubs hun spelers in Europa houden indien 'een quarantaine van minstens vijf dagen verplicht is vanaf het tijdstip van aankomst' op de plaats 'waar de wedstrijd van de nationale ploeg zou moeten worden gespeeld'.

