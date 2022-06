Clubicoon Petr Cech verlaat Chelsea. Dat maakte de Londense club maandag bekend. De Tsjech was de voorbije drie jaar in een adviserende rol aan de slag bij de Blues. Hij kiest er zelf voor om een stap opzij te zetten.

Cech was als technisch en performance adviseur een link tussen de A-ploeg en de jeugdopleiding van de club. 'Met de nieuwe eigenaars is het het ideale moment om een stap opzij te zetten', legde hij zelf uit op de clubwebsite. 'Ik ben blij dat Chelsea er zo goed voor staat met de nieuwe eigenaars. Ik ben er zeker van dat er in de toekomst succes volgt, op en naast het veld.'

De veertigjarige Cech was als speler tussen 2004 en 2015 actief voor Chelsea. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan tussen 2015 en 2019 bij Arsenal en ging vervolgens opnieuw bij de Blues in dienst. In oktober 2020, in volle coronacrisis, werd hij nog even bij de selectie gehaald als 'emergency keeper'. Voor de A-ploeg kwam hij niet meer in actie, hij speelde wel nog een duel voor de U23.

