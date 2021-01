Ook Arsenal klopt voor forse lening bij Bank of England aan

In navolging van stadgenoot Tottenham Hotspur heeft ook Arsenal bij de Bank of England een forse lening aangevraagd. De Londense club kan de komende maanden over een bedrag van 120 miljoen pond (circa 132 miljoen euro) beschikken. Daarmee wil Arsenal de grote financiële problemen vanwege de coronacrisis enigszins opvangen.

De kortetermijnlening dient in mei van dit jaar alweer terugbetaald te worden. Het geld is afkomstig uit een speciaal fonds en bestemd voor grote bedrijven en industrieën die door de coronacrisis een groot deel van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt. Tottenham Hotspur leende vorige zomer al een bedrag van 175 miljoen pond.