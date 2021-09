Noa Lang ziet zijn goeie prestaties bij Club Brugge vertaald in een voorselectie bij Oranje. Bondscoach Louis van Gaal nam hem vrijdag op in een groep die bestaat uit 28 spelers.

Nederland speelt volgende maand twee wedstrijden in de voorronde van het WK 2022: op 8 oktober in Riga tegen Letland en drie dagen later in de Rotterdamse Kuip tegen Gibraltar. Met 13 op 18 deelt Oranje de leiding in groep G met Noorwegen.

De 22-jarige Lang, deze week nog een van de uitblinkers in de Champions League tegen PSG (1-1), telt acht caps bij de Nederlandse U21 maar kwam nog niet in actie voor het A-elftal.

