Het WK in Qatar wordt met de dag controversiëler. Nadat eerst Noorwegen al publiekelijk een statement maakte tegen de oliestaat deed ook Duitsland dat gisteravond voor de wedstrijd tegen IJsland.

'Human Rights' stond er donderdagavond te lezen op de shirts van de spelers van Duitsland. Met zelfgemaakte letters wilden de Duitsers duidelijk maken dat ze ook een stem hebben in het debat over het WK in Qatar, waarbij al duizenden arbeiders gestorven zijn bij de bouw van de nieuwe infrastructuur.

'We willen iedereen duidelijk maken dat we het niet negeren en dat er veranderingen moeten komen in Qatar', gaf Leon Goretzka uitleg over de actie. 'We hebben een groot bereik en kunnen dat nu gebruiken om te laten zien voor welke waarden en normen we staan.'

Duitsland treedt daarbij in de voetsporen van Noorwegen, dat eerder deze week ook al met een statement het veld opstapte. 'Mensenrechten, op en buiten het veld', stond er op de shirts van Haaland en co.

Net zoals het geval was bij Noorwegen kreeg ook Duitsland geen straf opgelegd van de FIFA. Nochtans mogen spelers geen politieke boodschappen uitdragen op het voetbalveld. 'FIFA gelooft in de vrijemeningsuiting en de kracht van voetbal', klinkt het bij het Duitse persagentschap DPA.

'Human Rights' stond er donderdagavond te lezen op de shirts van de spelers van Duitsland. Met zelfgemaakte letters wilden de Duitsers duidelijk maken dat ze ook een stem hebben in het debat over het WK in Qatar, waarbij al duizenden arbeiders gestorven zijn bij de bouw van de nieuwe infrastructuur.'We willen iedereen duidelijk maken dat we het niet negeren en dat er veranderingen moeten komen in Qatar', gaf Leon Goretzka uitleg over de actie. 'We hebben een groot bereik en kunnen dat nu gebruiken om te laten zien voor welke waarden en normen we staan.'Duitsland treedt daarbij in de voetsporen van Noorwegen, dat eerder deze week ook al met een statement het veld opstapte. 'Mensenrechten, op en buiten het veld', stond er op de shirts van Haaland en co.Net zoals het geval was bij Noorwegen kreeg ook Duitsland geen straf opgelegd van de FIFA. Nochtans mogen spelers geen politieke boodschappen uitdragen op het voetbalveld. 'FIFA gelooft in de vrijemeningsuiting en de kracht van voetbal', klinkt het bij het Duitse persagentschap DPA.