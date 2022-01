In een woensdag aangenomen resolutie steunt de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa de strijd van de Europese Voetbalconfederatie UEFA tegen de oprichting van een Super League en veroordeelt ze de plannen van de Wereldvoetbalbond FIFA voor een tweejaarlijks WK.

De resolutie moet er in de eerste plaats mee voor helpen zorgen dat buitensporige initiatieven zoals de plannen voor de Super League ook in de toekomst geen kans op slagen hebben. 'De resolutie bevat een reeks aanbevelingen en roept sportbesturen en belanghebbenden op tot goed bestuur, solidariteit, respect voor mensenrechten en gendergelijkheid, bescherming van minderjarigen en hervorming van de transfermarkt', zo klinkt het in de mededeling van UEFA. 'De resolutie zal een belangrijk instrument zijn bij de UEFA-conventie waarin de toekomst van het voetbal zal besproken worden en waar de EU en de Raad van Europa als waarnemers zullen aanwezig zijn.'

De plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor een tweejaarlijks WK zouden volgens de Parlementaire Vergadering 'rampzalige gevolgen voor het Europese voetbal' hebben. 'Daarnaast dringen wij erop aan om de plannen niet verder uit te werken zonder instemming van de Europese belanghebbenden en het Internationaal Olympisch Comité IOC', klinkt het in de mededeling.

Bij UEFA reageert voorzitter Aleksander Ceferin tevreden. 'We zeggen resoluut 'neen' tegen egoïstische super liga's en buitensporige WK-voorstellen. Maar we zeggen drie keer 'ja' als het aankomt op samenwerking om ons huidige model te versterken, in het belang van het Europese voetbal en onze samenleving.'

