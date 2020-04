De Franse minister-president Edouard Philippe heeft dinsdag bekendgemaakt dat er pas ten vroegste begin september opnieuw gevoetbald mag worden in de Ligue 1 en Ligue 2. De Franse regering maakt daarmee een einde aan het lopende seizoen in Frankrijk.

De Franse minister-president wil vooral duidelijkheid scheppen, zegt hij. 'Grote evenementen met meer dan 5.000 bezoekers en die een grote voorbereiding nodig hebben, zullen niet mogen doorgaan voor september.' Dat betekent dus een streep door de rekening van het Franse voetbal dat zo miljoenen tv-gelden dreigt mis te lopen.

De Franse voetbalbond (FFF) en de clubs hadden de voorbije weken nog de hoop de competitie te kunnen herstarten.

Er moesten in Frankrijk nog tien speelrondes afgewerkt worden. Het Paris-Saint Germain van Rode Duivel Thomas Meunier telde als koploper twaalf punten voorsprong op eerste achtervolger Olympique Marseille, en dat met nog een wedstrijd minder. De FFF wacht nu de moeilijke taak voor 25 mei aan de UEFA de verdeling van de Europese tickets door te geven.

Met de Franse Ligue 1 moet nu de eerste grote competitie een punt zetten achter het seizoen. Nu valt af te wachten wat er zal gebeuren in Spanje, Italië, Duitsland en Engeland. Vooral in de Bundesliga en de Serie A denken ze zeker nog de competitie te kunnen afwerken.

Frankrijk is niet het eerste land dat de nationale competitie stopzet. Vorige week besliste ook de Nederlandse voetbalbond om het seizoen voor bekeken te houden. Er werden geen kampioen, stijgers of dalers aangeduid.

Ook voor onze competitie is het niet onbelangrijk wat er zich afspeelt in Frankrijk, want nu twee buurlanden hebben gekozen voor een heropstart in september, lijkt die piste ineens ook heel aannemelijk in ons land.

Wat met de Tour?

Dat betekent natuurlijk ook grote problemen voor de Tour de France, want die werd al verplaatst naar 29 augustus. Wat zal organisator ASO nu doen? Gaat het naar een annulering van de ronde of kan het die inkorten naar twee in plaats van drie weken? Het zal wel snel moeten beslissen, want de nieuwe wielerkalender wordt momenteel samengesteld.

