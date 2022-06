Liverpool heeft een akkoord gevonden met Benfica over de transfer van Darwin Nuñez. De Engelse topclub betaalt het team van Rode Duivel Jan Vertonghen 75 miljoen euro voor de 22-jarige spits uit Uruguay. Dat heeft Benfica in de nacht van zondag op maandag gemeld. Via bonussen kan dat bedrag oplopen tot 100 miljoen euro.

Liverpool moet de transfer van Nuñez nog afronden. Het team van coach Jürgen Klopp speelt met de komst van de Uruguayaanse international in op het mogelijke vertrek van Sadio Mané. De Senegalese aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München. De Reds zoeken bovendien ook al een tijdje naar een nieuwe spits om Roberto Firmino waardig af te lossen in de aanval. De Braziliaan kwam de laatste seizoenen niet meer zo veel voor in het spel.

Benfica nam Nuñez twee jaar geleden over van het Spaanse UD Almeria. Na een eerste goed seizoen kroonde de Uruguayaan zich afgelopen jaar tot topscorer van de Portugese competitie met 26 doelpunten in 28 wedstrijden. Hij was ook zes keer trefzeker voor Benfica in de Champions League. Hij scoorde in totaal twee keer in de kwartfinales tegen Liverpool, dat Benfica uitschakelde.

