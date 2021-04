De Duitse deelstaat Beieren heeft toestemming gegeven aan de stad München om tijdens het EK voetbal van komende zomer toeschouwers te ontvangen in de Allianz Arena, zo maakte de Duitse Voetbalbond DFB vrijdag bekend.

Duitsland heeft momenteel af te rekenen met een derde coronagolf, maar de gezondheidsautoriteiten verwachten beterschap in juni. Daardoor wordt een scenario met een minimumcapaciteit van 14.500 toeschouwers als realistisch beschouwd. De totale capaciteit van de Allianz Arena bedraagt 70.000 toeschouwers. Het stadion zou dus voor ongeveer een vijfde gevuld kunnen worden. In München worden drie groepswedstrijden en een kwartfinale afgewerkt.

Het Spaanse Bilbao, waar de Rode Duivels mits groepswinst hun achtste finale zouden afwerken, en de Ierse hoofdstad Dublin dreigen nog uit de boot te vallen als speelsteden. In beide steden heersen strenge coronabeperkingen en die laten het niet toe toeschouwers de EK-wedstrijden te laten bijwonen. In Spanje schuift men Sevilla naar voren als vervanger van Bilbao. Wat er moet gebeuren met de wedstrijden in Dublin, is onzeker. De UEFA lijkt er de voorkeur aan te geven de wedstrijden te verdelen onder bestaande locaties, vooral om marketingdoeleinden. Onder meer Londen en Sint-Petersburg gaven al aan extra wedstrijden te willen organiseren. Vrijdag moet hieromtrent uitsluitsel volgen van de UEFA.

