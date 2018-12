Ook PSG en PSV zijn maximum kwijt

Sinds afgelopen weekend zijn ook de Franse en de Nederlandse competitieleiders PSG en PSV hun maximum van de punten kwijt. Het waren de enige twee clubs in de voornaamste Europese competities die nog geen enkel punt hadden laten liggen. De Parijzenaars bleven zondag in Bordeaux steken op een gelijkspel (2-2), de Eindhovenaars hadden eerder op de dag in De Kuip van Feyenoord Rotterdam hun eerste nederlaag geleden (2-1).

Ongeslagen

PSG heeft na 15 speeldagen in de Ligue 1 wel nog altijd niet verloren; het telt nu 43 punten op 45 (96 procent). De Franse kampioen vertoeft daarmee in het gezelschap van vier andere clubs: Manchester City (38/42 of 90 procent) en Liverpool (36/42 of 86 procent) na 14 speeldagen in de Premier League, Juventus (40/42 na 14 speeldagen of 95 procent) in de Serie A en Borussia Dortmund (33/39 na 13 speeldagen of 85 procent) in de Bundesliga.

In Nederland behaalde leider PSV na 14 speeldagen dus 39 op 42, goed voor een percentage van 93 procent. In Portugal zit Porto na 11 speeldagen aan een rapport van 27 op 33, of 82 procent. De 'zwakste' leider is FC Barcelona in Spanje: 28 op 42 na 14 speeldagen ofwel 67 procent. De aanvoerder van onze Jupiler Pro League, KRC Genk, pakte na 17 speeldagen 75 procent van de punten (38 op 51).

Kijken we naar de andere Europese competities, dan springen vooral de dominantie van het Servische Rode Ster Belgrado (50 op 54, 93 procent), het Oostenrijkse Red Bull Salzburg (44 op 48, 92 procent) en het Zwitserse Young Boys Bern (43 op 48, 90 procent) in het oog. Ook Rode Ster en Salzburg zijn dit seizoen overigens nog ongeslagen.