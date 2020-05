Ook in Schotland heeft men beslist de voetbalcompetitie niet meer te hernemen. Celtic, de ploeg van Boli Bolingoli (ex-Club Brugge), mag zich daardoor voor de negende keer op rij kampioen noemen.

"We hadden allemaal liever gezien dat de competitie zou worden uitgespeeld op het veld, in de stadion en voor de ogen van de supporters", zei ligavoorzitter Murdoch MacLennan. "Covid-19 heeft de sportcompetities over de hele wereld zwaar aangetast en we zullen de gevolgen daarvan nog lang voelen."

Terwijl er in buur Engeland alles aan wordt gedaan om de Premier League te laten hervatten, hing er in Schotland - met zijn veel lagere tv-rechten - al langer in de lucht dat de competitie na ruim twee maanden onderbreking definitief zou worden beëindigd.

Voor Celtic is het de negende titel op rij, de 51e in totaal. The Bhoys domineren de Schotse competitie sinds 2012. Eeuwige rivaal Rangers eindigt op ruime afstand als tweede. Hearts degradeert.

Nog maandag raakte bekend dat Glasgow ook volgend jaar gaststad zal zijn voor het EK voetbal. Dat toernooi is door de coronacrisis met een jaar uitgesteld naar 2021 en moet doorgaan in twaalf steden. UEFA-voorzitter Ceferin had aan elk van die steden gevraagd om te bevestigen of ze gastheer willen blijven.

