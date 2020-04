In februari van dit jaar maakte de Bundesliga opnieuw een reeks nieuwe records bekend, maar door de coronacrisis flirten een aantal clubs toch met het failliet.

Indrukwekkend waren de cijfers in de nieuwe jaarlijkse mooi glimmende brochure die de DFL, de Duitse Profliga, in februari rondstuurde.

De 18 Bundesligaclubs maakten in 2018-2019 een omzet van iets meer dan vier miljard euro, het dubbele van zeven jaar eerder. Liefst 28 van de 36 profclubs uit eerste en tweede klasse maakten winst. Dat maakte vier clubs op vijf.

Het gemiddeld aantal toeschouwers bedroeg in de Bundesliga dat seizoen 42.738 en de twee topklassen samen verschaften werk aan 56.081 werknemers, fulltime, parttime en in onderaanneming.

Maar ook aan die recordreeks maakte de coronacrisis een voorlopig eind. Heel het succesmodel vertoont barsten.

Vorige week woensdag werd op een nieuwe vergadering van de DFL, dit keer een conference-call, met na afloop een online persconferentie beslist om de Bundesligacompetitie dit jaar nog uit te spelen, maar dan met de resterende wedstrijden zonder publiek, zoals bij Mönchengladbach-FC Köln een paar weken geleden het geval was.

Bepaald werd ook dat de clubs het overheidsverbod om tot 5 april gezamenlijk te trainen of te sporten zullen opvolgen, dat er zeker voor 30 april niet gevoetbald wordt, en dat de volgende geplande speeldag 26 op 2 of uiterlijk op 9 mei hervat wordt, zodat alle wedstrijden uiterlijk eind juni afgelopen zijn.

Hervatten

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bild Zeitung zou de druk om ten koste van alles deze competitie af te werken mee bepaald zijn door het gerucht dat vier Bundesligaclubs en negen clubs uit de tweede Bundesliga het failliet zouden moeten aanvragen indien deze competitie niet wordt uitgespeeld.

Een nog steeds zichtbaar bezorgde CEO Christian Seifert benadrukte hij dat de algemene volksgezondheid op de eerste plaats komt, en dat er geen sprake kan van zijn dat het profvoetbal de overheid om één of andere uitzondering vraagt. 'Het is onze plicht om de uitbreiding van het virus te stoppen en bepaalde risicogroepen te helpen beschermen. Daarom is het belangrijk de maatregelen van de overheid goed na te leven, en daar geen op- of aanmerkingen op te maken.'

Een dag na de boodschap hervatte ook Leverkusen de individuele trainingen op zijn sportcentrum, nadat ook daar de spelers akkoord gingen om een stuk loon in te leveren. Eerder hadden ook al Wolfsburg (op 23 maart), Augsburg en vorige maandag 30 maart ook Borussia Dortmund de spelers terug aan het werk gezet in de trainingscentra, eveneens in kleine groepjes. Vrijdag volgde ook Schalke.

Bayern deed dat bewust niet, legde Karl-Heinz Rummenigge uit. 'Ik vind het belangrijk dat de Duitse voetbalwereld de aanbevelingen van de politieke en medische verantwoordelijken volgt. Ik vind dat alle 36 profclubs het voorbeeld moeten geven hoe de gezondheidsraadgevingen van de overheid op te volgen.'

Inleveren

Bij Bayern toonden, net als bij Dortmund, Leipzig en de meeste BL-clubs de spelers zich bereid om een deel van hun loon in te leveren, uit solidariteit met de andere werknemers uit hun club.

Op de vraag of spelers kunnen verplicht worden om een deel van hun loon in te leveren, meent de Duitse sportjurist Christoph Schickhardt die de afgelopen decennia tal van clubs adviseerde, in het Duitse weekblad Der Spiegel van wel: 'Clubs en spelers zitten samen in één boot. Wat baat het een speler als hij op zijn rechten staat en nog drie maanden zijn volledig salaris vangt, als die club daarna failliet is? Ook sponsoren en TV-stations moeten de clubs helpen. Beslissend zijn vandaag stabiele en te vertrouwen partners, waarbij niemand achterblijft.'

Wel vindt hij dat het Duitse voetbal uit de coronacrisis moet leren om zijn financieel model nog strenger te bewaken: 'De les voor het Duitse voetbal? Meer hameren op eigen kapitaal. Het kan niet meer dat clubs 100 miljoen euro of meer binnenkrijgen en elke euro direct aan spelers en makelaars uitgeven. Dat bedrijfsmodel is nu definitief achterhaald.'

Normaal zou de DFL na dit seizoen in mei de gesprekken opstarten voor de nieuwe TV-rechten vanaf het seizoen 2021-2022. Daarbij was sprake van een totale som van 1,5 miljard euro. Per seizoen, welteverstaan.

Lees de volledige reportage over de Bundesliga in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 8 april.

