Het Zwitserse parket heeft geen gevolg gegeven aan een onderzoek, dat sinds 2015 liep naar de voormalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter.

Dat hebben gerechtelijke bronnen bevestigd.

De 84-jarige Blatter werd ervan verdacht in 2007 de Wereldvoetbalbond een rekening van om en bij de 300.000 euro te hebben laten betalen voor een privévlucht van Jack Warner, ex-voorzitter van de Caribische federatie en een van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal. Het Amerikaanse gerecht klaagde Warner intussen aan voor corruptie.

Het Zwitserse parket bevestigt nu dat het onderzoek, dat tegen Blatter liep wegens 'deloyaal beheer' van de FIFA, deze maand zonder gevolg afgesloten is. De autoriteiten verduidelijkten niet waarom Blatter vrijuit gaat.

Afgelopen lente klasseerde de Zwitserse justitie een ander onderzoek naar de ex-baas van de Wereldvoetbalbond, dat draaide rond de toekenning van een televisierechtencontract in 2005.

Blatter werd daarin verdacht van misbruik van vertrouwen en oneerlijk management. Blatter, die in november positief testte op het coronavirus, verblijft sinds vorige maand in het ziekenhuis na een hartoperatie. De toestand van de Zwitser betert 'beetje bij beetje', volgens zijn woordvoerder. Hij moet naar verwachting nog twee weken in het ziekenhuis blijven.

