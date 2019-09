Het veld van SK Austria Klagenfurt staat sinds gisteren vol met bomen, zo een 300 in totaal. De club wil daarmee de aandacht vestigen op de klimaatverandering en ontbossing.

Het gaat hier niet om een vandalenstreek of het achterstallige werk van een greenkeeper. Nee, het bos is een kunstinstallatie van de Zwitser Klaus Littmann die de bezoekers de vraag wil stellen of bossen in de toekomst nog enkel als objecten in musea te bewonderen zullen zijn. Na de recente bosbranden in het Amazonewoud is die vraag actueler dan ooit.

Zes jaar werkte de Zwitser aan het bos en na de tentoonstelling, die op 27 oktober eindigt, zal het bos gewoon verplaatst worden naar een andere plek. Tot die tijd zal de Oostenrijkse club Austria Klagenfurt het vertrouwde Wörtherseestadion dus moeten verlaten. Maar dat is geen groot probleem voor hen, want ze konden de arena met zo'n 30.000 plaatsen al lang niet meer vullen. Bij de laatste thuiswedstrijd kwamen er zelfs maar 2000 mensen opdagen.

Vreemd genoeg is het wel een groot probleem voor een andere Oostenrijkse club, Wolfsberger AC. Hun stadion voldeed niet aan de criteria van de UEFA en dus moesten zij uitkijken naar een ander onderkomen. Het stadion van Klagenfurt, op een klein uur rijden, was voor hen de ideale plek geweest. Nu moeten ze uitwijken naar de arena van Sturm Graz, die verder ligt en maar 15.000 plaatsen telt, om hun Europese matchen tegen onder meer AS Roma en Borussia Mönchengladbach af te werken.

Wörtherseestadion © Belga