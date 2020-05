De Oostenrijkse competitie wordt in de eerste week van juni weer opgestart met wedstrijden achter gesloten deuren.

Bondsvoorzitter Leo Windtner bevestigde het nieuws op een persconferentie in Wenen. 'Jawel, we gaan herbeginnen. Als we nu niet opnieuw zouden starten, dan zou het voetballandschap er volgend jaar in Oostenrijk helemaal anders uitzien.' De beslissing om te hervatten kwam er na weken van overleg tussen de Oostenrijkse Bundesliga en het Ministerie van Volksgezondheid over de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Beide partijen kwamen overeen dat spelers die positief testen de trainingen moeten afbreken en in quarantaine gaan. Teamgenoten mogen blijven trainen en wedstrijden spelen zolang ze negatief testen. De Europese voetbalbond wil tegen 25 mei van de verschillende competities weten hoe het vervolg van het seizoen wordt aangepakt. In België beslist de Algemene Vergadering van de Pro League in principe vrijdag. Frankrijk en Nederland legden hun competitie al definitief stil. De Bundesliga hervat komend weekend. In de Premier League, Serie A en La Liga hoopt men over enkele weken de draad te kunnen opnemen.