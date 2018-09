Op bezoek bij Laurent Ciman in Frankrijk: 'Misschien ben ik te braaf'

Gevulde ravioli en een plat water. In de Holiday Inn van Dijon is het menu hetzelfde sinds Laurent Ciman er is neergestreken. Na Québec en Californië vormt de hoofdstad van de Bourgogne een hele cultuurschok. Op zijn 33ste staat de verdediger, die een ster was in de MLS, voor de uitdaging om te gaan spelen in een Ligue 1 waar niemand hem kent. Tussen het zoeken naar een huis door - zijn gezin zit nog vast aan de andere kant van de wereld - maakt Ciman de balans op van zijn carrière, die sinds drie jaar sterk beïnvloed is door zijn privéleven.

...