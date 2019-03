Op bezoek bij penaltylegende Antonin Panenka: 'Mijn doel was de fabrieksarbeiders te vermaken'

Naar de beelden van zijn legendarische strafschop kun je blijven kijken. Het moment is uniek: scoort hij, dan is Tsjechoslovakije voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen. Wat hij vervolgens doet, is ook uniek: met zijn lichaamstaal stuurt hij Sepp Maier, doelman van wereldkampioen West-Duitsland, de linkerhoek in, waarna hij de bal in een boogje door het midden in doel schept.

