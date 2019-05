Timothy Castagne beleeft een heuglijk 2019, want de rechterflankspeler stond twee keer in de basis bij de Rode Duivels en levert sterke prestaties bij Atalanta, dé verrassing van de Serie A. Ontmoeting op de heuvels van Bergamo, met een Luxemburger die maar blijft klimmen.

De afspraak is aan de Porta San Giacomo, aan de ingang van het hoge stadsgedeelte Città Alta, dat met zijn toren en klokken het meer industriële noorden van Italië overstemt, met de Alpen als schilderachtige achtergrond. Timothy Castagne is daar na een wandeling van ongeveer twintig minuten. Met zijn kleine bril op de neus en sobere look doet de 23-jarige flankspeler van Atalanta Bergamo meer denken aan een Erasmusstudent dan aan een gevestigde waarde in de Serie A.

...