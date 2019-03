Op bezoek Youri Tielemans in Leicester: 'In mijn hoofd ben ik geen 21 jaar'

Bij elk interview met een Rode Duivel die over Het Kanaal speelt, is het decor min of meer hetzelfde. Een villa in XXL-formaat of een meetingruimte die bewaakt wordt door een lid van de persdienst. Het contrast met Leicester City, dat doorgaans lak heeft aan de codes van de Premier League en zich redelijk down-to-earth gedraagt, is opmerkelijk. Zij beseffen dat het uiteindelijk maar om voetbal gaat. Tegen beter weten in proberen The Foxes, Engels landskampioen in 2016, dus hun imago van bescheiden clubje in stand te houden. Op het parkeerterrein van het oefencomplex staan de zware bolides nochtans ook rijen dik opgesteld. Leicester werd bovendien opgeslorpt door de globaliserende voetbalwereld. Vraag maar aan de spelers, die op een mechanische manier een tekstje afdreunen in het Thai om de eigenaar uit Thailand (King Power) en duizenden Aziatische fans te plezieren. De sfeer binnen de club is niettemin nog gezellig familiair. Bij Youri Tielemans, sinds begin februari aan de slag in de East Midlands, kan het geluk niet op. 'Elke dag besef ik hoeveel meeval ik heb', aldus Tielemans. 'Ik leid een goed leven, heb een job die ik graag doe en kan veel tijd spenderen met mijn gezin.' Woorden van een jongen van 21 jaar die de laatste jaren aan spiermassa heeft bijgewonnen, maar nog altijd met een babyface rondloopt. 'Ik klaag niet! Het is goed om er schattig te blijven uitzien.' ( grijnst)

...