Robert Lewandowski heeft beslist niet in te gaan op de vraag van Bayern München om zijn contract te verlengen. De Poolse doelpuntenmachine heeft nog een verbintenis tot juni 2023 maar volgens Duitse media zal hij mogelijk deze zomer al vertrekken.

Sportblad Bild schrijft vrijdag dat de 33-jarige Lewandowski 'Bayern ten laatste in de zomer van 2023 zal verlaten'. 'De voorbije weken heeft de FIFA-speler van het Jaar 2021 aan zijn bazen bij Bayern duidelijk gemaakt dat hij zijn contract, dat nog een jaar geldig is, niet zal verlengen', klinkt het. Een ander Duits medium, website sport1, bevestigt de informatie op basis van eigen bronnen.

Het bestuur van Bayern heeft zich altijd fel gekant tegen een vertrek van de Poolse steraanvaller, die sinds zijn komst naar München in 2014 al 343 doelpunten maakte. Maar als Lewandowski deze zomer niet wordt verkocht, kan hij volgend jaar gratis naar een andere ploeg. De Pool wordt onder meer gelinkt aan FC Barcelona, maar trainer Xavi noemde een mogelijke transfer al 'ingewikkeld' vanwege de financiële moeiljkheden waarmee Barça kampt. Spaanse bronnen melden dan weer dat de club hem een contract voor drie seizoenen heeft aangeboden.

Sportblad Bild schrijft vrijdag dat de 33-jarige Lewandowski 'Bayern ten laatste in de zomer van 2023 zal verlaten'. 'De voorbije weken heeft de FIFA-speler van het Jaar 2021 aan zijn bazen bij Bayern duidelijk gemaakt dat hij zijn contract, dat nog een jaar geldig is, niet zal verlengen', klinkt het. Een ander Duits medium, website sport1, bevestigt de informatie op basis van eigen bronnen. Het bestuur van Bayern heeft zich altijd fel gekant tegen een vertrek van de Poolse steraanvaller, die sinds zijn komst naar München in 2014 al 343 doelpunten maakte. Maar als Lewandowski deze zomer niet wordt verkocht, kan hij volgend jaar gratis naar een andere ploeg. De Pool wordt onder meer gelinkt aan FC Barcelona, maar trainer Xavi noemde een mogelijke transfer al 'ingewikkeld' vanwege de financiële moeiljkheden waarmee Barça kampt. Spaanse bronnen melden dan weer dat de club hem een contract voor drie seizoenen heeft aangeboden.