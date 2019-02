Op recordjacht met Sergio Agüero

Kleine Kun Agüero kwam aan in Manchester tijdens de zomer van 2011. Na vijf jaar furore te maken bij Atlético Madrid trok de toen nog altijd maar 23-jarige Argentijn de deur achter zich dicht in Spanje.

Met ook nog versterkingen in de verdediging (Gaël Clichy) en op het middenveld (Samir Nasri) moest dat hét seizoen van Manchester City worden. Onvergetelijk blijft dan ook zijn winning goal tegen QPR in de allerlaatste minuut van de laatste speeldag waarbij hij City na 44 jaar nog eens de titel schonk.

De invloed van De Bruyne

Zijn hattrickrekening opende hij een goeie maand na zijn aankomst in de Premier League, tijdens de 5-0-overwinning van City tegen Wigan Athletic, op 10 september 2011. Daarna zou het ruim twee jaar duren vooraleer hij z'n tweede kon scoren, maar met de komst van Kevin De Bruyne in 2015 ging ook Agüero's productiviteit de lucht in. Met vorig weekend tegen Chelsea dus het absolute orgelpunt voor de spits.

Met een doelpuntratio van 0.70 behoort hij tot een van de productiefste aanvallers ooit in de Premier League. Enkel Harry Kane van Tottenham kan hetzelfde gemiddelde voorleggen. De dertiger legde intussen al 160 competitiegoals in het mandje. Toch won hij in het seizoen 2014/15 de eerste en voorlopig enige Golden Boot uit zijn carrière. Hij staat wel achtste in de topschutterslijst aller tijden met legendes als Jermain Defoe (163) en Robbie Fowler (162) in zijn vizier.

Henry van de tabellen

De Argentijn is momenteel al de meest scorende buitenlander in de Premier League, en clubtopschutter van Manchester City. Tussendoor hielp hij de Citizens ook aan drie landstitels.

Opvallend: Agüero voert zijn aantal hattricks het liefst op in het eigen Etihad Stadion. Negen van de elf scoorde hij voor eigen publiek. Daarmee brak hij overigens dit weekend het record van Thierry Henry die er acht scoorde voor Arsenal in het oude Highbury.

Dat de man uit Buenos Aires Shearers record ook gaat verbreken, lijdt geen twijfel. De vraag is enkel maar wanneer. City's volgende opdrachten in de Premier League heten West Ham, Bournemouth en Watford. En nu de trein van Guardiola terug op de rails staat, De Bruyne hopelijk terug naar z'n betere vorm groeit en Agüero gewoon altijd een garantie is op doelpunten, lijkt het niet onmogelijk dat we over een paar weken met een nieuwe recordhouder zullen zitten.

Nick Vandierendonck