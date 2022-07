Op aangeven van Kylian Mbappé liet PSG aan de vader van Neymar weten dat het een andere club voor hem zoekt.

De geruchtenmolen rond een transfer van Neymar (30) draait op volle toeren. 'Hij moet naar Chelsea komen. Als dat gebeurt, dan is dat het beste', maakte zijn landgenoot Thiago Silva onlangs bekend.Neymar heeft wel nog een contract tot 2027 bij PSG, waar hij in totaal zo'n 40 miljoen euro netto per jaar verdient. De club uit Parijs ziet hem op dit moment echter niet meer als het centrum van haar project. Tot nu toe redeneerde voorzitter Nasser Al-Khelaïfi dat Neymar tevreden houden de snelste weg naar succes was, maar na vijf seizoenen zonder Champions Leaguewinst verandert PSG het geweer van schouder.Dat Kylian Mbappé uiteindelijk niet inging op de avances van Real Madrid maar er verrassend voor koos om in de Franse hoofdstad te blijven, heeft ook te maken met het feit dat PSG er resoluut voor kiest om van de 23-jarige Franse spits het sportieve speerpunt te maken. Volgens ingewijden kreeg Mbappé van de weeromstuit ook zijn zegje over de organisatie binnen de club. De aanvaller stuurde aan op de verwijdering van Leonardo als sportief directeur. Leonardo was de man die Neymar in 2017 naar PSG haalde. Mbappé wees ook op wat iedereen intussen weet: dat zijn Braziliaanse ploegmaat het niet zo nauw neemt met de routine qua trainingen en revalidaties. Dat was ook waar Mauricio Pochettino op doelde toen hij met de kerst zei: 'Geen enkele speler mag boven de ploeg staan.' Vandaar dat een vertegenwoordiger van de club vorige week contact opnam met de vader van Neymar om hem te laten weten dat PSG een uitweg zoekt voor zijn zoon. Dat meldde eerst Radio Montecarlo en het werd daarna ook bevestigd aan El País door een bron die dicht bij Al-Khelaifi staat. Niet toevallig gaf die laatste vorige week een interview aan Le Parisien waarin hij zei: 'We willen geen bling bling meer, het is gedaan met de glitter.'Volgens El País verzekerde PSG de vader van Neymar wel dat het zijn zoon tot de laatste centiem van zijn contract zal uitbetalen. Aangezien Neymar Jr nog een verbintenis tot juni 2027 heeft, gaat dat in totaal over ongeveer 200 miljoen euro. Het is weinig waarschijnlijk dat een club dat bedrag zal willen overnemen, dus de meest realistische optie is dat Neymar straks verhuurd wordt. PSG zou zelfs bereid zijn een deel van Neymars loon te betalen bij zijn nieuwe club.Neymar liet intussen weten aan zijn vertrouwelingen dat hij zich vernederd voelt en dat hij hoopt dat hij bij een grote club - hij droomt er nog steeds van om terug te keren naar FC Barcelona - kan bewijzen dat de Qatarese eigenaars van PSG zich vergissen. Op zijn dertigste en op vijf maanden van het WK in Qatar ziet de voetballer zijn huidige situatie als een uitdaging en zegt hij aan zijn vrienden dat zijn doel nu is om de Gouden Bal te winnen ver van PSG. Om dat te bewerkstelligen, is het eerst afwachten welke club hem onderdak wil bieden...