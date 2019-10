Hoe presteert het ex-Anderlechttrio Youri Tielemans, Leander Dendoncker en Dennis Praet in Engeland? Sport/Voetbalmagazine legde zijn oor te luisteren over het Kanaal.

Van de drie Rode Duivels maakt vooral Youri Tielemans, die vorig seizoen neerstreek bij Leicester City, indruk. Christian Fuchs, de Oostenrijkse linksachter die al sinds 2015 bij de club voetbalt, had al snel door wat voor grote aanwinst de Belgische middenvelder was voor de club.

"Hij is een strateeg op het middenveld. Wat hem onderscheidt is de precisie in zijn spel en de manier hoe hij de anderen om hem heen ziet. Met zijn passes zet hij zijn teamgenoten in kansrijke posities, hij heeft al meerdere goals voorbereid."

Ian Stringer, voetbalcommentator voor BBC Radio Leicester, herkent zich in de lofzang voor de spelmaker. "Hij heeft echt een indrukwekkend repertoire aan passes en doet het op een prachtige manier. Hij kan korte balletjes geven maar net zo gemakkelijk een bal over dertig meter. Op zijn positie is hij een van de besten in de Premier League."

Verlengstuk van Rodgers

Tielemans werd vorig seizoen als huurspeler gehaald door Claude Puel, maar hun samenwerking duurde maar drie en een halve week. De Fransman moest eind februari vertrekken.

Met de nieuwe coach Brendan Rodgers is er meteen een goeie klik. Springer: "Rodgers vertelde me recent dat het voor hem voelt alsof hij met Youri een coach op het veld heeft staan. Dat is nogal wat om te zeggen over een 22-jarige op zo'n centrale positie op het veld."

