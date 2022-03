Thibaut Courtois werkte zich op naar de absolute top dankzij een buitengewone mentaliteit, met de paplepel meegegeven door zijn familie.

'Er was niemand die op me rekende, ik telde niet mee, en al zeker niet voor een nationale selectie', zegt Thibaut over een periode waarin hij het gevoel heeft dat er in het voetbal op hem wordt neergekeken. Pas bij de nationale U18 keert de wind, naar eigen zeggen profiteert hij van een minder sterke lichting keepers en krijgt hij eindelijk een kans. Dat hij voordien voor nationale jeugdselecties steevast Thomas Kaminski maar vooral Koen Casteels, zijn grote rivaal bij Racing Genk, moest laten voorgaan, wijt Courtois aan een coach van de topsportschool van Genk die zijn kwaliteiten miskende. Maar de tegenspoed sterkt hem. 'In de grond moet ik die man erkentelijk zijn omdat hij me altijd negeerde', luidt zijn analyse. 'Hij heeft me harder gemaakt.'

Terugvechten bij tegenslag, die karaktertrek dankt Thibaut aan zijn directe omgeving. Vader Thierry (van Waalse afkomst) speelde einde jaren tachtig, begin jaren negentig professioneel volleybal in de Belgische eredivisie (Zonhoven, Genk-Opglabbeek VC, Bilzen). Ook zijn moeder, Gitte Lambrechts beoefende volleybal op het hoogste niveau.

Eigenlijk wordt Thibaut Courtois thuis olympisch geschoold. In hun jeugd organiseren hij en zijn broer Gaetan iedere zomer de 'Olympische Spelen van de tuin' voor kinderen uit de buurt. Vergeet het olympische motto 'Deelnemen is belangrijker dan winnen'. Er wordt in die tuin op leven en dood gesport. Zo raakt Thibaut geconditioneerd om concurrenten uit te schakelen.

Mentaal sterk

De eerste concurrent die moet buigen voor Courtois, heet Koen Casteels. 'Twee bijzonder goede jonge doelmannen, maar Thibaut was matuurder', zegt László Köteles. Köteles beseft dat zijn terugkeer naar de goal niet voor meteen is. 'Ik heb Thibaut geen strobreed in de weg gelegd en hem ook geen smerige streek geleverd. Gezien zijn niveau was het duidelijk dat Genk hem niet zou kunnen houden. Ik wist: hij zou op het einde van het seizoen verkocht worden en ik zou weer mijn plaats innemen.'

Ondervraagd over Courtois roemt Köteles zijn mentale kracht. 'Die fascineerde me. Neem een jongen zonder talent, vuur drieduizend ballen op hem af en op den duur weet hij wel hoe hij er een moet tegenhouden. Maar mentale sterkte is meer iets dat je hébt dan kweekt. Als we dat jaar ( in 2011, nvdr) kampioen werden, dankten we dat voor een groot deel aan Thibaut.'

