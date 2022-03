Waar Newcastle United voor de transferperiode nog in zak en as zat, is die situatie na januari volledig omgedraaid. Van de laatste acht wedstrijden won het er vijf en verloren de Magpies geen enkele keer.

Alle supporters sprongen een gat in de lucht toen bekend raakte dat hun geliefde Newcastle United eindelijk verlost zou worden van Mike Ashley. Met de nieuwe Saudische eigenaars zouden de Magpies een nieuw tijdperk instappen. Maar dat bleef toch nog even uit. Meer zelfs, Newcastle leek dood en begraven, want de club was zo goed als zeker van degradatie. Enter Eddie Howe. De ex-manager van Bournemouth nam in november het stokje over van Steve Bruce. Kerntaak: Newcastle United in eerste klasse houden. De eerste maanden vielen erg tegen voor de nieuwe coach. In zijn eerste negen wedstrijden, tot begin januari, leidde hij zijn team slechts naar één zege, al was dat wel een levensbelangrijke tegen tegen Burnley, de grote concurrent in de degradatiestrijd. VoltreffersIn januari moest dan een eerste keer serieus in de geldbuidel getast worden. De voetbalwereld keek mee wat Newcastle United nu echt kon verrichten met al dat geld. En het stelde niet teleur, want de Noord-Engelse club gaf het meest uit van alle Premier Leagueclubs. Net iets meer dan 100 miljoen euro werd gespendeerd aan Dan Burn (15 miljoen, Brighton), Kieran Trippier (15 miljoen, Atlético), Chris Wood (30 miljoen, Burnley) en Bruno Guimarães (42 miljoen, Lyon). U ziet het, de Mbappés, Hazards en Pogba's van deze wereld werden het niet, maar de vier nieuwkomers bleken wel cruciaal te zijn voor het systeem van Howe. Althans toch drie van de vier, want Trippier -ondertussen wel out met een gebroken middenvoetsbeentje -, Wood en Burn speelden al zo goed als alles sinds hun komst. Enkel voor dure vogel Guimarães is er voorlopig geen plek in het team. Met oude getrouwe Jonjo Shelvey, Arsenalhuurling Chris Willock en de omgeschoolde Joelinton - enkele jaren geleden nog voor 44 miljoen euro als spits naar Engeland gehaald - heeft Howe zijn gouden middenveld gevonden.Degradatiezorgen?De inbreng van de nieuwe spelers wierp ook zijn vruchten af, want sinds die laatste nederlaag op 8 januari, nota bene in de FA Cup tegen tweedeklasser Cambridge United, verloor het niet meer. Sterker nog, in de Premier League dateert de laatste verliesmatch van 19 december tegen Manchester City. Daarna volgden al acht wedstrijden waarin Newcastle ongeslagen bleef. En vijf van de laatste zes matchen won het zelfs. Geen enkele club in de Premier League is langer ongeslagen dan de Magpies.Straf werk, waardoor de club in erg korte tijd enorme sprongen heeft gemaakt in het klassement. Momenteel staat Newcastle United namelijk al zeven punten boven de degradatiezone. Is de club nu dus echt vertrokken? Misschien moeten we dat nog even nuanceren, want in de voorbije maanden speelde het bijna uitsluitend tegen clubs uit de rechterkolom. Met drie opeenvolgende uitmatchen tegen teams uit de linkerkolom, belooft het programma nog erg lastig te worden voor de Magpies. Maar de kerntaak dit seizoen was het behoud en daar lijkt Howe toch met gemak in te slagen. Volgend seizoen en de reis naar de top zijn zorgen voor later.