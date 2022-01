Het Italiaans voetbal staat weer in rep en roer. Na de wedstrijd tussen Juventus en Napoli van donderdagavond raakte bekend dat drie basisspelers van de bezoekers eigenlijk in quarantaine moesten dus niet mochten spelen.

Al voor de wedstrijd tussen beide Italiaanse grootmachten begon, maakten zowel de lokale autoriteiten van Turijn als die van Napels al bekend dat drie spelers van Napoli niet mochten aantreden die avond. Het gaat daarbij om Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka en Piotr Zielinski. Zij kwamen in contact met positief geteste personen en moesten dus in quarantaine.

Napoli ging echter niet akkoord met die beslissing. In Italië geldt vanaf 30 december namelijk een 'nieuw' protocol wanneer je in aanraking kwam met positief geteste personen. Daarbij moeten de personen die geen derde prik hebben ontvangen, meteen in quarantaine. Daarvoor was dat niet verplicht, maar kon je wel nog naar je werk gaan als je een negatieve test, niet ouder dan 48 uur, kon voorleggen.

Volgens de advocaten van Napoli geldt die nieuwe quarantaine echter niet voor profvoetballers. De oude maatregelen zijn volgens hen nog steeds van toepassing, waardoor zij naar hun werk mogen rijden en dus mogen gaan trainen en spelen bij de club. Bovendien kon het drietal nog geen derde prik hebben gekregen, omdat het tweede nog niet lang genoeg geleden werd gezet. Dat melden verschillende Italiaanse media.

Maar zowel de voetbalbond als de regering willen het daar niet bij laten. Het Italiaans voetbal heeft momenteel namelijk te kampen met een coronagolf - vorige week testten nog meer dan 100 spelers en medewerkers positief op het virus - en op 12 januari wordt vergaderd om de problemen aan te pakken. Dat er nu drie spelers en een club hun voeten vegen aan de maatregelen, is geen goede reclame. Napoli mag alvast vrezen voor een gepeperde boete.

Napoli bleef in de wedstrijd uiteindelijk steken op een 1-1-gelijkspel. Dries Mertens en Federico Chiesa zorgden voor de doelpunten. Zo blijft Napoli op een derde plaats staan. De Oude Dame is twee plaatsjes lager terug te vinden.

Al voor de wedstrijd tussen beide Italiaanse grootmachten begon, maakten zowel de lokale autoriteiten van Turijn als die van Napels al bekend dat drie spelers van Napoli niet mochten aantreden die avond. Het gaat daarbij om Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka en Piotr Zielinski. Zij kwamen in contact met positief geteste personen en moesten dus in quarantaine. Napoli ging echter niet akkoord met die beslissing. In Italië geldt vanaf 30 december namelijk een 'nieuw' protocol wanneer je in aanraking kwam met positief geteste personen. Daarbij moeten de personen die geen derde prik hebben ontvangen, meteen in quarantaine. Daarvoor was dat niet verplicht, maar kon je wel nog naar je werk gaan als je een negatieve test, niet ouder dan 48 uur, kon voorleggen.Volgens de advocaten van Napoli geldt die nieuwe quarantaine echter niet voor profvoetballers. De oude maatregelen zijn volgens hen nog steeds van toepassing, waardoor zij naar hun werk mogen rijden en dus mogen gaan trainen en spelen bij de club. Bovendien kon het drietal nog geen derde prik hebben gekregen, omdat het tweede nog niet lang genoeg geleden werd gezet. Dat melden verschillende Italiaanse media.Maar zowel de voetbalbond als de regering willen het daar niet bij laten. Het Italiaans voetbal heeft momenteel namelijk te kampen met een coronagolf - vorige week testten nog meer dan 100 spelers en medewerkers positief op het virus - en op 12 januari wordt vergaderd om de problemen aan te pakken. Dat er nu drie spelers en een club hun voeten vegen aan de maatregelen, is geen goede reclame. Napoli mag alvast vrezen voor een gepeperde boete.Napoli bleef in de wedstrijd uiteindelijk steken op een 1-1-gelijkspel. Dries Mertens en Federico Chiesa zorgden voor de doelpunten. Zo blijft Napoli op een derde plaats staan. De Oude Dame is twee plaatsjes lager terug te vinden.