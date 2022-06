Onze Rode Duivels werden vrijdagavond pijnlijk met de voeten op de grond gezet met een 1-4-pandoering tegen Nederland. Vooral de verdediging, met Dedryck Boyata op kop, zag er opnieuw niet al te best uit. Maar wie zijn de alternatieven?

De Rode Duivels zitten achterin met een groot probleem. Het lukt ons niet meer om de nul te houden. In de laatste acht wedstrijden sinds de verloren kwartfinale op het EK werd enkel tegen Tsjechië (3-0-zege), Wit-Rusland (0-1-zege) en Burkina Faso (3-0-zege) een clean sheet behaald. Estland (drie goals in twee wedstrijden), Ierland en Wales kwamen allemaal tot scoren. En nu dus ook Nederland en dat zelfs vier keer. Het stemt bondscoach Roberto Martínez tot nadenken wat hij moet aanvangen met zijn verdediging, want aan de keeper zal het niet liggen, met Thibaut Courtois hebben we namelijk de 'beste doelman ter wereld'.

...

De Rode Duivels zitten achterin met een groot probleem. Het lukt ons niet meer om de nul te houden. In de laatste acht wedstrijden sinds de verloren kwartfinale op het EK werd enkel tegen Tsjechië (3-0-zege), Wit-Rusland (0-1-zege) en Burkina Faso (3-0-zege) een clean sheet behaald. Estland (drie goals in twee wedstrijden), Ierland en Wales kwamen allemaal tot scoren. En nu dus ook Nederland en dat zelfs vier keer. Het stemt bondscoach Roberto Martínez tot nadenken wat hij moet aanvangen met zijn verdediging, want aan de keeper zal het niet liggen, met Thibaut Courtois hebben we namelijk de 'beste doelman ter wereld'.Snel inzetbaarWie kan het trio Toby Alderweireld-Dedryck Boyata-Jan Vertonghen dan aflossen? Als we naar direct inzetbare spelers kijken, komen we uit bij oude bekenden als Jason Denayer (26), Brandon Mechele (28) en eventueel ook Leander Dendoncker (27). Denayer, die de voorbije seizoenen incontournable was bij Olympique Lyon, kwam bij de Franse topploeg dit jaar echter nog nauwelijks aan spelen toe. In de Ligue 1 speelde hij sinds 5 december nog welgeteld één wedstrijd, waarschijnlijk omdat de 35-voudige Rode Duivel zijn contract niet wou verlengen. Volgens Franse media zou het ex-jeugdproduct van Manchester City onderweg zijn naar het Stade Rennes van Jérémy Doku. Met zijn 26 lentes is Denayer zeker nog niet over zijn piek heen, dus laat ons hopen dat hij opnieuw aan spelen toekomt in Bretagne. Brandon Mechele en Leander Dendoncker zijn, in tegenstelling tot Denayer, dan weer oplossingen voor de korte termijn. Mechele is dan wel sterkhouder bij Club Brugge en werd al erg veel opgeroepen voor de Rode Duivels, maar de teller staat wel nog steeds maar op 3 caps. En met zijn 29 jaar is hij zeker geen man voor de toekomst meer. Dendoncker is op zijn beurt dan weer vooral een middenvelder en kan eens bijspringen in de verdediging. De man van Wolverhampton liet ook al weten liever niet in de defensie te staan, dus is hij echt een oplossing? Misschien wel op de korte termijn voor Axel Witsel, die bij Dortmund ook naar de achtergrond verdween.Veelbelovend Net onder die drie jongens zitten een hele hoop spelers met ongeveer dezelfde leeftijd. Van dat groepje lijkt Arthur Theate momenteel het meest aan te leunen bij een basisplaats. De verdediger van Bologna kende een fenomenale ontwikkeling van speler die zelfs derdeklassers niet wilden tot revelatie in de Serie A. De 22-jarige cultheld van Bologna verbaasde dit seizoen vriend en vijand door meteen zijn stempel te drukken in Italië en wordt gevolgd door grote clubs over heel Europa. Bovendien is hij linksvoetig, een profiel waar de bondscoach maar al te graag ziet komen.Een ander toptalent op de Italiaanse velden is Zinho Vanheusden. De ex-kapitein van Standard en huurling van Inter mocht het dit seizoen laten zien in de Serie A bij Genoa, maar opnieuw stond Vanheusden meer langs de kant met blessures dan dat hij aan het voetballen was en had hij de pech dat hij bij een ploeg terechtkwam die moest strijden voor behoud. De ex-Rouche was wel steevast bij de besten op het veld... als hij speelde. Vanheusden heeft een enorm potentieel, maar moet de komende jaren vooral fit zien te blijven, al heeft hij met zijn 22 jaar nog een hele toekomst voor zich. Hetzelfde geldt voor Hannes Delcroix die zich op zijn 23ste nog niet volledig heeft kunnen laten zien bij Anderlecht.Een jonge verdediger die momenteel nog wat uit de spotlights blijft, is Wout Faes. De krullenbol van Reims wordt in de Ligue 1 al een tijdje een grote toekomst voorspeld en speelt het liefst in het midden van een driemansverdediging, de plek waar Boyata vrijdagavond duidelijk in de problemen kwam en waar we snel een oplossing voor moeten vinden. Op zijn 24ste lijkt hij toe aan een stap hogerop, wie weet lukt het hem dan om die eerste cap te behalen.Nog in het buitenland is het wat afwachten wat Sebastiaan Bornauw de komende jaren zal doen. Het jeugdproduct van Anderlecht bloeide helemaal open in de Bundesliga bij Köln en zette vorig seizoen een stap hogerop naar Wolfsburg, waar hij zelfs Champions League mocht spelen. In Duitsland zijn ze zot van 'Tarzan', maar bij de Rode Duivels blonk hij voornamelijk uit in mistasten. Met zijn 23 jaar is hij zeker een van de mannen van de toekomst voor de nationale ploeg.Tot slot heb je ook nog Siebe Van der Heyden in deze groep. De 23-jarige linksvoetige verdediger ontplofte dit seizoen helemaal bij Union en werd een eerste keer opgeroepen bij de Rode Duivels, met een eerste cap tegen Burkina Faso tot gevolg. Afwachten wat hij volgend jaar zal doen.Deze zes verdedigers lijken de volgende generatie te moeten dragen, maar zijn ze ook van hetzelfde niveau als hun voorgangers? En krijgen ze vooral evenveel kansen? Als we ze vergelijken met Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Vincent Kompany op dezelfde leeftijd, is de conclusie dat deze youngsters vooral nog veel ervaring missen. Vermaelen en co hadden op hun 23ste al minstens 20 caps verzameld. De man met de meeste interlands van de volgende generatie is Bornauw met ... 3 stuks. Een wereld van verschil, dus hoog tijd om hen meer speelminuten te geven?Lange termijnTot slot kijken we ook nog even verder dan de jongeren die nu al bij de nationale ploeg zitten, want er komen de volgende jaren nog twee toptalenten bij. Enerzijds heb je Koni De Winter, de 19-jarige verdediger van Juventus. De Winter verliet vier jaar geleden de jeugd van Zulte Waregem voor die van de Oude Dame en is in de tussentijd een chouchou van coach Max Allegri geworden. Jammer genoeg is de concurrentie voor hem niet min met Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en Matthijs de Ligt. De Winter kreeg dit seizoen zijn eerste minuten in het shirt van de Bianconeri en werd tegen Malmö nog de jonge basisspeler ooit bij Juventus in de Champions League. Met het vertrek van Chiellini naar de MLS lijken er deuren open te gaan voor de sterkhouder bij de nationale beloften, maar een uitleenbeurt is misschien ook een slimme zet.Anderzijds heb je Zeno Debast. De 18-jarige verdediger van Anderlecht kreeg vorig seizoen al zijn eerste minuten bij de A-ploeg in de play-offs en mocht ook dit jaar enkele keren opdraven onder Vincent Kompany. Voor de rest van het seizoen speelde hij wel voornamelijk bij de U21, die zich koste wat kost moesten plaatsen voor 1B. Maar nu dat doel bereikt is, krijgt hij misschien wel meer zijn kans onder nieuwe coach Felice Mazzu. De nationale ploeg kan er alleen maar wel bij varen.