Door een nieuwe blessure, deze keer aan de lendenspier, mist onze landgenoot de Champions Leaguematch tegen Atalanta.

Real Madrid bereidt zich voor op de cruciale Champions Leaguewedstrijd van dinsdagavond tegen Atalanta. In de heenwedstrijd werd in Bergamo met 0-1 gewonnen, een doelpunt van Ferland Mendy.

Eden Hazard kwam afgelopen zaterdag voor het eerst sinds lang nog eens aan spelen toe. In de thuiswedstrijd tegen Elche mocht hij een kwartier voor tijd invallen. Het einde van een zes weken durende revalidatieperiode leek in zicht. Het doel was de match tegen Atalanta halen.

Vandaag was Eden Hazard echter afwezig op training. Snel zou blijken waarom: hij heeft een nieuwe blessure opgelopen, deze keer aan de lendenspier in zijn rechterdij. Op de persconferentie van Real voorafgaand aan de match tegen Atalanta predikte Zinédine Zidane voor de zoveelste keer geduld: 'Ik vraag de fans om op hem te wachten. We weten wat voor een speler hij is. Iedereen wil hem op het veld zien, maar we moeten geduldig zijn.'

Ook Karim Benzema had het over zijn ploegmaat: 'Eden heeft geen geluk gehad sinds hij hier is. Ik ben verdrietig voor hem. Hij is een topspeler die ons veel kan helpen. Hij is ook triest, omdat hij wil tonen dat hij een ster is. Wij zitten er wel mee en willen hem helpen. Hopelijk is hij snel terug.'

