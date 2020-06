In navolging van Duitsland wordt vanaf 3 juni ook in Portugal opnieuw gevoetbald. De directeur-generaal van de volksgezondheid hoopt dat de fans hun verstand gebruiken.

In de Bundesliga zijn ze er enkele weken geleden al aan begonnen en intussen hebben, met uitzondering van de Franse Ligue 1, ook alle andere topcompetities een concrete datum voor hun herstart: La Liga wordt op 11 juni opnieuw afgetrapt, de Serie A en de Premier League op 20 juni.

In Portugal gaat de bal op woensdag 3 juni weer aan het rollen. Afgelopen weekend stond de teller in het land op 1404 doden door het coronavirus en 32.700 besmettingen, relatief lage aantallen in vergelijking met bijvoorbeeld België (58.518 besmettingen en 9486 doden).

Toch zal ook in Portugal net als in Duitsland zonder publiek worden gevoetbald. De afgelopen weken werden de stadions van alle eersteklassers grondig gescreend, om er zeker van te zijn dat de spelers en andere mensen die toch binnen moeten zijn de veiligheidsregels kunnen respecteren.

In eerste instantie zag het ernaar uit dat enkele ploegen voor hun thuiswedstrijden naar een ander stadion zouden moeten uitwijken, maar intussen slaagde iedereen voor de test.

De Primeira Liga moet ten laatste tegen 26 juli afgehandeld zijn om alle Europese tickets te kunnen verdelen. De wedstrijden van de tien resterende speeldagen zijn zodanig gespreid dat er de komende twee maanden zo goed als dagelijks wordt gevoetbald in Portugal.

'Blijf thuis'

Op dit moment volgt Benfica in de stand op één punt van aartsrivaal FC Porto, met oude bekende Sérgio Conceição als coach. De leider moet voor zijn eerste wedstrijd sinds de coronacrisis op bezoek bij Famalicão, de nummer 7.

Beide steden liggen op een dik halfuur rijden van elkaar en heel wat Portofans lijken van plan te zijn de verplaatsing te maken. 'We willen met vlaggen langs de weg naar het stadion gaan staan', zei Fernando Madureira, de leider van supportersgroepering Super Dragões, aan Mais Futebol.

'Tijdens de wedstrijd zullen we negentig minuten lang zingen, zodat de spelers onze steun tot in het stadion kunnen voelen. Uiteraard zullen we wel de social distancing-regels respecteren', klinkt het.

Goede bedoelingen, al is Graça Freitas, de directeur-generaal van de Portugese volksgezondheid, niet meteen opgezet met het idee. Ze roept de fans op om niet naar het stadion of cafés af te zakken om de wedstrijd te volgen. 'We hebben een grote inspanning moeten doen om de competitie te kunnen afmaken, nu moeten we er ook voor zorgen dat we dat op een veilige manier doen.'

Supporters rond het stadion of niet, elke ploeg die de leider nog in de ogen moet kijken, zal dat met enige angst voor Corona doen. De Mexicaanse flankspeler - Jesús Manuel Corona - was dit seizoen namelijk al goed voor maar liefst tien assists.

Yanko Beeckman

