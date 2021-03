In de hoogste twee klassen van het Israëlische voetbal mogen fans opnieuw in beperkte aantallen de wedstrijden bijwonen, op voorwaarde dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

1.500 fans worden per wedstrijd toegelaten in stadions waarvan de capaciteit hoger ligt dan 10.000, in de kleinere stadions kunnen slechts 750 supporters naar de wedstrijden afzakken. Ter plaatse zullen er strikte veiligheidsmaatregelen nageleefd moeten worden.

Israël is al maanden wereldwijd koploper wat betreft het aantal vaccinaties. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne, bijna drie maanden geleden, hebben meer dan 5 miljoen Israëli's een eerste inenting en bijna 4 miljoen een tweede prik van het coronavaccin gekregen. Het land telt ongeveer 9,3 miljoen inwoners.

