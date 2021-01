Inter Milaan kan dinsdag in de heenwedstrijd van zijn halve finale om de Coppa Italia tegen Juventus niet op zijn topscorer Romelu Lukaku rekenen. De Rode Duivel is een wedstrijd geschorst na het opstootje met AC-Milaan-spits Zlatan Ibrahimovic in de kwartfinale. Ook Ibrahimovic is een wedstrijd geschorst. Hij mist het eerste duel van de volgende bekercompetitie.

Lukaku wordt door de profliga geschorst wegens 'ongepast gedrag in de wedstrijd'. Hij pakte daarbij zijn tweede gele kaart in de beker. Het bondsparket van de Italiaanse Voetbalfederatie onderzoekt de zaak nog en kan beide kemphanen ook nog een sanctie opleggen.

'Lukaku wist dat hij al een waarschuwing achter zijn naam had en deze schorsing is dan ook logisch', reageerde Inter-coach Antonio Conte. 'Of er nog sancties zullen volgen, weet ik niet en het interesseert me ook niet. Mijn taak is het om de spelers te trainen en een team samen te stellen met de pionnen waarover ik beschik.'

