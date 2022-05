Trainer Patrick Vieira van de Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft donderdag na de nederlaag bij Everton (3-2) een supporter van de thuisclub onderuitgeschopt.

Honderden toeschouwers op Goodison Park kwamen na afloop het veld op, om te vieren dat hun club zich heeft gehandhaafd in de Premier League. Terwijl Vieira over het veld richting de kleedkamer wandelde, werd hij verbaal en met handgebaren geprovoceerd door een supporter.

De 45-jarige Vieira, die met Frankrijk in 1998 het WK won en voor onder meer Arsenal, Inter en Manchester City speelde, leek de jongen in eerste instantie te negeren. Op tv-beelden is te zien dat de trainer van Christian Benteke bij Crystal Palace zich uiteindelijk omdraaide, de jongen vastgreep en hem onderuit schopte. Andere 'veldbestormers' bemoeiden zich er daarna ook mee. Sommigen gaven Vieira een duw.

'Ik heb daar niets over te zeggen', antwoordde de Fransman even later op vragen over het incident op het veld. De Engelse voetbalbond FA stelt mogelijk een onderzoek in.

Eerder in de week bestormden supporters van Nottingham Forest ook al het veld na de gewonnen wedstrijd tegen Sheffield United in de play-offs om promotie naar de Premier League. Aanvoerder Billy Sharp van Sheffield, die vanwege een blessure langs de kant toekeek, kreeg een kopstoot van een fan van de thuisclub. Deze seizoenkaarthouder werd donderdag veroordeeld tot 24 weken gevangenisstraf.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd — Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022

Honderden toeschouwers op Goodison Park kwamen na afloop het veld op, om te vieren dat hun club zich heeft gehandhaafd in de Premier League. Terwijl Vieira over het veld richting de kleedkamer wandelde, werd hij verbaal en met handgebaren geprovoceerd door een supporter. De 45-jarige Vieira, die met Frankrijk in 1998 het WK won en voor onder meer Arsenal, Inter en Manchester City speelde, leek de jongen in eerste instantie te negeren. Op tv-beelden is te zien dat de trainer van Christian Benteke bij Crystal Palace zich uiteindelijk omdraaide, de jongen vastgreep en hem onderuit schopte. Andere 'veldbestormers' bemoeiden zich er daarna ook mee. Sommigen gaven Vieira een duw. 'Ik heb daar niets over te zeggen', antwoordde de Fransman even later op vragen over het incident op het veld. De Engelse voetbalbond FA stelt mogelijk een onderzoek in. Eerder in de week bestormden supporters van Nottingham Forest ook al het veld na de gewonnen wedstrijd tegen Sheffield United in de play-offs om promotie naar de Premier League. Aanvoerder Billy Sharp van Sheffield, die vanwege een blessure langs de kant toekeek, kreeg een kopstoot van een fan van de thuisclub. Deze seizoenkaarthouder werd donderdag veroordeeld tot 24 weken gevangenisstraf.