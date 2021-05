Juventus heeft voor de 14e keer de Coppa Italia gewonnen, doelman Gianluigi Buffon voor de 6e keer in zijn carrière. Frappant: het lukte hem in 1999 samen met oud-voetballer Enrico Chiesa, woensdag vierde hij feest met diens zoon Federico Chiesa.

Federico Chiesa (23) maakte woensdagavond het winnende doelpunt voor Juventus tegen Atalanta (1-2).

Doelman Gianluigi Buffon was door het dolle heen, hoewel het niet zijn eerste Coppa is: de levende legende (43) won de Italiaanse beker al voor de zesde keer, een evenaring van het record.

Het lukte hem vijf keer met Juventus (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2020-2021) en de eerste keer met Parma, in het seizoen 1998-1999. Toen, 22 jaar geleden, vierde hij met de overwinning tegen Fiorentina met... Enrico Chiesa. Die had op dat moment al een zoon: Federico, nog geen twee jaar oud.

Voor Buffon was het de laatste bekerwedstrijd met Juventus, 'Gigi' kondigde onlangs zijn afscheid bij de Oude Dame aan. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk maar aan stoppen denkt hij nog niet.

