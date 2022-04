De Britse politie heeft donderdag het huis van Manchester Unitedkapitein Harry Maguire doorzocht nadat de Engelse voetballer een bommelding kreeg.

Maguire zou een mail hebben ontvangen dat er een bom zou gelegd worden zijn huis. 'In de laatste 24 uur heeft Harry een serieuze bommelding in zijn huis ontvangen. Hij heeft deze aangegeven bij de politie en zij onderzoeken momenteel de zaak', meldde de entourage rond de kapitein van Manchester United donderdag. Volgens de politie werd er niemand geëvacueerd en werd de omgeving rondom het huis uitvoerig onderzocht.

Harry Maguire is de laatste seizoenen wel al wat dreigementen gewoon. Sinds zijn overstap van Leicester City naar Manchester United in 2019 voor bijna 90 miljoen euro kon hij de grote verwachtingen niet inlossen. In de verdediging van de Red Devils laat hij vaak een steekje vallen. Vooral dit seizoen, net zoals het geval is voor zijn hele ploeg, is zijn vorm zoek en roepen de supporters om hem de kapiteinsband af te nemen. De woede van de fans bereikte een nieuw kookpunt na de 4-0-nederlaag tegen Liverpool eerder deze week.

