De transfermarkt sloot gisteren in Engeland om 18u, drie weken vroeger dan de rest van Europa. Tien van de twintig Premier Leagueclubs verbraken deze zomer hun transferrecord, en bleven slechts 20 miljoen verwijderd van het all-time record.

Deadline Day bracht nog weinig verrassingen in Engeland. Rode Duivels Romelu Lukaku (naar Inter) en Dennis Praet (naar Leicester City) ruilden van land, Arsenal investeerde nog snel in David Luiz, die dus verhuist naar een ander deeltje van Londen, en een nieuwe linkse flank: Kieran Tierney van Celtic. Tottenham wilde na hun Champions Leaguefinale graag nog langer proberen meedingen voor de titel en bevestigde in de laatste uren de verwachte komst van Ryan Sessegnon van Fulham en Giovanni Lo Celso van Real Betis.

Het uitbesteedde budget klokte uiteindelijk af op 1,53 miljard euro. Zo'n twintig miljoen onder het record van 2017. Toch spendeerde de helft van de Engelse eersteklasseclubs nog nooit zoveel geld aan één speler de afgelopen weken. Sommige waren verplichte aankopen door een speciale leenconstructie vorig seizoen, andere spelers konden de bazen overtuigen van hun kwaliteiten tijdens de huurperiode en anderen zijn verse aankopen.

In het transferlijstje vinden we een Belg en een speler uit de Jupiler Pro League terug. Youri Tielemans zag zijn uitstekend halfjaar bij Leicester bevestigd met een vast contract en Wesley is de duurste aankoop uit de geschiedenis van Aston Villa. Hij leverde Club Brugge 25 miljoen euro op.

Hieronder vind je een overzicht van de tien ploegen die hun eigen record verbraken, waaronder :