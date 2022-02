22 jaar na het vetrek van Lionel Messi bij het Argentijnse Newell's Old Boys duikt er weer een naamgenoot op en hij kreeg zelfs het nummer 10.

Voor hij aan zijn opleiding in La Masía van Barcelona begon, leerde Lionel Messi de beginselen van het voetbal bij Newell's Old Boys. Daar vertrok hij in 2000, nadat hij er vijf jaar had gevoetbald bij de jeugd. Nu, 22 jaar later, duikt er opnieuw een Messi op bij de Argentijnse club: Joaquín Messi. De 19-jarige Argentijn komt uit dezelfde regio als de PSG-speler en doorliep alle jeugdreeksen bij Newell's. Nu is hij aan zijn laatste jaar bezig bij de U20, waar hij ook met het rugnummer 10 zal spelen. De Argentijnse club stelde hem al eens voor in een filmpje.

'Of ik familie ben van Messi? Neen, dat wordt me altijd gevraagd. Maar in mijn dorp wonen er bijvoorbeeld al drie verschillende families met de naam Messi. Het is gewoon omdat ik voetbal, dat mensen de link zullen blijven leggen. Hier met Messi spelen zou het mooiste moment uit mijn leven zijn. Ik geef het nummer 10 dan wel aan hem, ik speel met eender welk ander shirt!'.

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹'𝘀.



And like the most famous Messi to play at Newell's, he also wears the number 10 shirt.



Meet Joaquín Messi of the Newell's U20s. His dream is to play alongside his namesake Lionel at the Estadio Marcelo Bielsa.#Newells pic.twitter.com/O2BqkzWLX5 — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) February 7, 2022

Voor hij aan zijn opleiding in La Masía van Barcelona begon, leerde Lionel Messi de beginselen van het voetbal bij Newell's Old Boys. Daar vertrok hij in 2000, nadat hij er vijf jaar had gevoetbald bij de jeugd. Nu, 22 jaar later, duikt er opnieuw een Messi op bij de Argentijnse club: Joaquín Messi. De 19-jarige Argentijn komt uit dezelfde regio als de PSG-speler en doorliep alle jeugdreeksen bij Newell's. Nu is hij aan zijn laatste jaar bezig bij de U20, waar hij ook met het rugnummer 10 zal spelen. De Argentijnse club stelde hem al eens voor in een filmpje. 'Of ik familie ben van Messi? Neen, dat wordt me altijd gevraagd. Maar in mijn dorp wonen er bijvoorbeeld al drie verschillende families met de naam Messi. Het is gewoon omdat ik voetbal, dat mensen de link zullen blijven leggen. Hier met Messi spelen zou het mooiste moment uit mijn leven zijn. Ik geef het nummer 10 dan wel aan hem, ik speel met eender welk ander shirt!'.