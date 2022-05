De Engelse voetbalbond (FA) en voetbalclub Everton FC openen allebei een onderzoek naar een incident met Everton-spits Richarlison tijdens de match tegen Chelsea. De Braziliaanse aanvaller smeet namelijk een vuurpijl, die op het veld was gegooid, in de tribunes van Goodison Park na zijn winnende treffer in de 46e minuut. Richarlison werd tijdens de match niet bestraft door scheidsrechter Kevin Friend.

De Engelse voetbalbond opent nu een onderzoek naar het incident. Pyrotechnische middelen zijn immers verboden in Engelse voetbalstadions. In februari riep de FA Liverpool-middenvelder Harvey Elliott al eens op het matje nadat die een rode vuurpijl had weggesmeten tijdens de finale van Carabao Cup in Wembley.

Ook Everton opent zelf een onderzoek. 'We gaan het incident bekijken', deelde de club mee, die verder niet te veel waarde aan het incident leek te hechten. 'Wat ons betreft, probeerde Richarlison de vuurpijl gewoon van het veld te werpen', aldus een woordvoerder van de club.

Everton is in de Premier League momenteel verwikkeld in een degradatiestrijd. Afgelopen weekend won het met 1-0 van Chelsea, waar Romelu Lukaku 90 minuten op de bank bleef zitten. De club uit Liverpool staat 18e en heeft twee punten achterstand op Leeds en Burnley, de respectievelijke nummers 17 en 16 in de stand. Everton heeft wel nog een wedstrijd tegoed.

Richarlison hurls a flare into the Everton crowd #EVECHE pic.twitter.com/VGPEvOzssL — HK (@5hk) May 1, 2022

De Engelse voetbalbond opent nu een onderzoek naar het incident. Pyrotechnische middelen zijn immers verboden in Engelse voetbalstadions. In februari riep de FA Liverpool-middenvelder Harvey Elliott al eens op het matje nadat die een rode vuurpijl had weggesmeten tijdens de finale van Carabao Cup in Wembley. Ook Everton opent zelf een onderzoek. 'We gaan het incident bekijken', deelde de club mee, die verder niet te veel waarde aan het incident leek te hechten. 'Wat ons betreft, probeerde Richarlison de vuurpijl gewoon van het veld te werpen', aldus een woordvoerder van de club. Everton is in de Premier League momenteel verwikkeld in een degradatiestrijd. Afgelopen weekend won het met 1-0 van Chelsea, waar Romelu Lukaku 90 minuten op de bank bleef zitten. De club uit Liverpool staat 18e en heeft twee punten achterstand op Leeds en Burnley, de respectievelijke nummers 17 en 16 in de stand. Everton heeft wel nog een wedstrijd tegoed.