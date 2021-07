Vanaf het seizoen 2022/23 zal u geen groene truitjes meer zien op de Italiaanse velden, of toch alleszins niet op die van de Serie A. De competitie heeft ze namelijk verboden op vraag van de rechtenhouders.

De nieuwe Italiaanse rechtenhouders en televisiemaatschappijen hebben een probleem met groene shirts in voetbal. Ze vrezen dat de spelers te veel zouden opgaan in het gras, wat het moeilijker maakt voor de kijkers thuis om de wedstrijd te volgen. Daarom vroegen ze aan de Lega Serie A, de Pro League van Italië, om volledig groene truitjes te verbieden. En daar gaf de organisatie ook gehoor aan. Om de clubs niet voor directe problemen te zetten, besliste het orgaan ook om de regel pas vanaf het seizoen 2022/23 te laten ingaan.

De nieuwe regel geldt ook voor groene sokken en broeken. Een streep of details in groen zijn wel nog toegestaan. Het belangrijkste punt is dat het shirt niet overwegend groen mag zijn.

De grote verandering zorgt vooral voor problemen bij Sassuolo. De clubkleuren van de Italiaanse nummer acht zijn namelijk zwart en groen. Worden ze gedwongen om de clubkleuren te veranderen of gaan ze binnenkort in overwegend zwarte shirts spelen? Ze hebben een jaar om erover na te denken.

