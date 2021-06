Nederland heeft donderdag ook in haar tweede EK-duel geen fout gemaakt. Oranje won in Amsterdam met 2-0 van Oostenrijk, dankzij treffers van Memphis Depay (11.) en Denzel Dumfries (67.). Nederland is door de overwinning met zes punten al zeker van de tweede ronde.

Oostenrijk startte enthousiast in de ArenA, maar kreeg al snel een reality check. De ervaren Alaba ging na tien minuten te driest in op Dumfries. De rechterwingback van de Nederlanders, ook al de uitblinker in de eerste groepsmatch tegen Oekraïne, ging neer op de rand van de zestien. Op aangeven van de VAR wees ref Grinfeld naar de stip. Depay zette zich achter de bal en trof hard raak in de linkerbenedenhoek, 1-0.

De aanvaller van Lyon kwam verderop in de eerste helft nog twee maal dichtbij een tweede Nederlandse treffer. Eerst trof hij het zijnet, vervolgens mikte hij op aangeven van Weghorst een wenkende kans onbegrijpelijk over.

Malen-Dumfries

Ook na de pauze bleef Nederland de bovenliggende partij. Op het uur ontsnapte Oostenrijk aan de 2-0. Weghorst kopte een hoekschop terug tot bij De Vrij. Diens poging werd gered door Bachmann en De Ligt zag zijn herneming op de lijn gekeerd worden. Het kon niet blijven duren voor Oostenrijk en na 67 minuten kwam de tweede treffer voor Nederland er dan toch. Invaller Malen vertrok net 'on side'. De PSV-aanvaller stormde alleen op doel af, maar was niet zelfzuchtig en bediende Dumfries, zijn ploegmakker in Eindhoven, die voor de tweede wedstrijd op rij scoorde, 2-0.

In de slotfase misten Wijnaldum en Malen nog grote mogelijkheden. Het bleef 2-0.

Eerder op de dag was er in groep C een 2-1 overwinning van Oekraïne tegen Noord-Macedonië. Gent-spits Roman Yaremchuk was daarin opnieuw goed voor een goal.

In de tussenstand leidt Nederland (6 punten) voor Oekraïne en Oostenrijk (beiden 3 punten). Noord-Macedonië is puntenloos laatste. Maandag op de slotspeeldag is er met Oekraïne-Oostenrijk de clash om de tweede plaats. Nederland speelt tegelijkertijd voor de groepswinst tegen Noord-Macedonië.

Oostenrijk startte enthousiast in de ArenA, maar kreeg al snel een reality check. De ervaren Alaba ging na tien minuten te driest in op Dumfries. De rechterwingback van de Nederlanders, ook al de uitblinker in de eerste groepsmatch tegen Oekraïne, ging neer op de rand van de zestien. Op aangeven van de VAR wees ref Grinfeld naar de stip. Depay zette zich achter de bal en trof hard raak in de linkerbenedenhoek, 1-0. De aanvaller van Lyon kwam verderop in de eerste helft nog twee maal dichtbij een tweede Nederlandse treffer. Eerst trof hij het zijnet, vervolgens mikte hij op aangeven van Weghorst een wenkende kans onbegrijpelijk over. Ook na de pauze bleef Nederland de bovenliggende partij. Op het uur ontsnapte Oostenrijk aan de 2-0. Weghorst kopte een hoekschop terug tot bij De Vrij. Diens poging werd gered door Bachmann en De Ligt zag zijn herneming op de lijn gekeerd worden. Het kon niet blijven duren voor Oostenrijk en na 67 minuten kwam de tweede treffer voor Nederland er dan toch. Invaller Malen vertrok net 'on side'. De PSV-aanvaller stormde alleen op doel af, maar was niet zelfzuchtig en bediende Dumfries, zijn ploegmakker in Eindhoven, die voor de tweede wedstrijd op rij scoorde, 2-0. In de slotfase misten Wijnaldum en Malen nog grote mogelijkheden. Het bleef 2-0. Eerder op de dag was er in groep C een 2-1 overwinning van Oekraïne tegen Noord-Macedonië. Gent-spits Roman Yaremchuk was daarin opnieuw goed voor een goal. In de tussenstand leidt Nederland (6 punten) voor Oekraïne en Oostenrijk (beiden 3 punten). Noord-Macedonië is puntenloos laatste. Maandag op de slotspeeldag is er met Oekraïne-Oostenrijk de clash om de tweede plaats. Nederland speelt tegelijkertijd voor de groepswinst tegen Noord-Macedonië.