Nederland kan dan toch zijn ticket boeken voor het WK van volgend jaar in Qatar. Oranje versloeg dinsdag op de tiende en laatste speeldag in kwalificatiegroep G Noorwegen in een lege Rotterdamse Kuip met 2-0, na twee late goals. Turkije gaat naar de barrages, voor Noorwegen zit het erop.

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen kon Nederland in het levensbelangrijke duel met de Noren niet rekenen op de steun van de thuisfans. Bovendien moest bondscoach Louis van Gaal de wedstrijd noodgedwongen vanuit een skybox in De Kuip volgen, na zijn val van zondag waarbij hij een breukje in een heup opliep.

Maar ook Noorwegen stond niet op volle sterkte aan de aftrap. Goalgetter Erling Braut Håland ontbrak met een blessure.

Pas helemaal in het gaatje maakte Oranje het verschil, via Bergwijn (84.). Depay (90.+1) diepte nadien de score uit tot 2-0.

Nederland wint groep D met 23 punten, voor Turkije (21 punten), dat met 1-2 won in Montenegro. Noorwegen is derde met achttien punten en is uitgeschakeld. Voor de statistieken zegevierde Letland met 1-3 in Gibraltar.

Frankrijk wint

In groep D won wereldkampioen Frankrijk, dat zijn ticket voor Qatar reeds op zak had, op de achtste en laatste speeldag met 0-2 bij Finland. Benzema (66.) en Mbappé (76.) klaarden pas in de tweede helft de klus. Frankrijk wint de groep met achttien punten. Oekraïne pakte de volle buit bij Bosnië en Herzegovina (0-2) en speelt als runner-up (12 punten) barrages. Voor de Finnen en Bosniërs is het afgelopen. Kazachstan, dat zijn acht wedstrijden al had afgewerkt, sluit de groep.

