De Hongaarse minister-president Viktor Orban heeft woensdag een duidelijke boodschap gegeven aan de Duitse politiek.

Viktor Orban maande de Duitse politici aan het verbod van de UEFA om de Allianz Arena in München woensdag in regenboogkleuren te verlichten tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije te accepteren.

'Of het stadion in München of in een andere Europese stad in regenboogkleuren opgelicht moet worden, is geen beslissing die de politiek moet nemen', zei Orban aan persagentschap DPA. Hij voegde er nog aan toe dat 'ook in Boedapest de regenboogkleuren deel uitmaken van het straatbeeld'.

'In het communistische Hongarije werden homoseksuelen vervolgd. Tegenwoordig garandeert de staat niet enkel hun rechten, ze beschermt die rechten ook. De vrijheid van het individu is het hoogste goed. Iedereen zou in staat moeten zijn zijn eigen levensweg te kiezen. De ouders hebben als taak hun kinderen in het ouderlijk huis op te voeden en wij beschermen deze taak.'

Politieke boodschappen niet welkom

Er ontstond dinsdag veel commotie na de beslissing van de UEFA om de stad München te verbieden de Allianz Arena in regenboogkleuren te verlichten tijdens het groepsduel tussen Duitsland en Hongarije op het EK voetbal. Als reden gaf de UEFA dat het 'een politiek en religieus neutrale organisatie is'. Politieke boodschappen zijn dus niet welkom.

Er kwam veel protest en verschillende andere Duitse stadions, onder meer in Berlijn, Frankfurt, Keulen, Augsburg en Wolfsburg, besloten wel de regenboogkleuren uit te dragen woensdag. Ook de Ghelamco Arena in Gent sprong mee op de kar en zal tot na de match verlicht worden in regenboogkleuren om de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Die is zwaar verongelijkt door een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot 18 jaar.

De regenboogvlag staat symbool voor de aanvaarding en gelijkheid van mensen die zich niet identificeren met de traditionele rollen van man en vrouw of andere normen hebben met betrekking tot gender en seksualiteit.

