Hij bracht Anderlecht 2,5 miljoen euro op zonder een minuut te hebben gespeeld. Na 2 jaar Borussia Dortmund en Stuttgart lijkt de carrière van Orel Mangala eindelijk in een stroomversnelling te komen bij Hamburger Sport-Verein in tweede klasse.

Wie langs de noordoostelijke ingang van het Volksparkstadion slentert, komt oog in oog te staan met de reuzegrote rechtervoet van Uwe Seeler. De bronzen mastodont van goed drie meter hoog is een hommage aan de volksheld van HSV die 500 keer raak trof in 570 duels. Daarrond werden de voetzolen of handpalmen vereeuwigd van enkele clubiconen zoals Mladen Petric, Kevin Keegan, Ernst Happel en Horst Hrubesch. Het is, zeg maar, de Hamburgse versie van de wereldbekende walk of fame in Hollywoord. Orel Mangala zou met veel plezier zijn voet willen zetten naast die van zijn legendarische voorgangers. Al is er wel een kanttekening: de 21-jarige stofzuiger op het middenveld is enkel een transitspeler van Hamburg. Na dit seizoen keert hij terug naar zijn moederclub Stuttgart om zijn comeback te maken in de Bundesliga. En wie weet kan hij later zelfs een plaatsje veroveren bij de Rode Duivels.

...