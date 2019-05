We stelden Peter t'Kint, die voor Sport/Voetbalmagazine het Engels voetbal volgt, drie vragen over de straffe prestatie van Liverpool.

1. Jamie Carragher tweette: 'De strafste Europese avond ooit op Anfield.' Akkoord?

'Je moet altijd opletten met die tweets in the heath of the moment, al heeft Carragher met zijn 150 Europese wedstrijden voor de Reds en zijn 17 jaar dienst uiteraard wel enig recht van spreken. Maar vergelijken? Elk tijdperk heeft zijn voetbalritme en hoogtepunten. Er zullen in de jaren onder Bill Shankly of Bob Paisley een decennium later ook wel momenten zijn geweest met weliswaar trager voetbal, maar even intense spanning en achteraf een grote ontlading.'

...