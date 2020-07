Napels heeft zich vrijdag met de Nigeriaanse international Victor Osimhen versterkt. De club van Dries Mertens betaalt naar verluidt 60 miljoen euro aan Rijsel om de 21-jarige spits over te nemen.

Osimhen maakte afgelopen seizoen in 27 wedstrijden in de Franse competitie 13 doelpunten. In de Champions League was hij twee keer trefzeker.

LOSC nam Osimhen vorig jaar over van VfL Wolfsburg, dat hem in het seizoen 2018-2019 verhuurde aan Charleroi. In de Belgische competitie maakte de Nigeriaanse international twintig doelpunten.

Lees ook: Levert Osimhen Charleroi nog eens 10 miljoen euro op?

Osimhen maakte afgelopen seizoen in 27 wedstrijden in de Franse competitie 13 doelpunten. In de Champions League was hij twee keer trefzeker. LOSC nam Osimhen vorig jaar over van VfL Wolfsburg, dat hem in het seizoen 2018-2019 verhuurde aan Charleroi. In de Belgische competitie maakte de Nigeriaanse international twintig doelpunten.