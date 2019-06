Een voormalig werknemer heeft woensdag een klacht ingediend tegen Lionel Messi en zijn stichting, waarin hij hen beschuldigt van witwassen, oplichterij en fiscale fraude, zo meldde het Franse nieuwsagentschap AFP, dat de klacht kon inkijken.

De klacht is nog niet ontvankelijk verklaard door de rechtbank. Klager is Federico Rettori, een Argentijn die op het Spaanse eiland Mallorca woont en voor de stichting van Lionel Messi gewerkt heeft. De klacht is gericht tegen de stervoetballer van FC Barcelona, diens vader Jorge, broer Rodrigo en alle bestuurders die op een of andere manier toegang hadden tot de fondsen van de 'Fundacion Leo Messi'.

Vorig jaar diende Rettori daarvoor in Argentinië al klacht in. Volgens gerechtelijke bronnen is er daar een vooronderzoek aan de gang naar eventuele belastingontduiking en het wegsluizen van geld richting belastingparadijzen. Tot nu toe werd er daarvoor echter niemand in beschuldiging gesteld.

Twee jaar geleden werd Messi samen met zijn vader in Spanje al veroordeeld voor belastingfraude. De rechter gaf hen elk een celstraf van 21 maanden (die ze niet moesten uitzitten) en sprak boetes uit van in totaal 3,7 miljoen euro.